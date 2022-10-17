Еще свыше 3 тысяч рабочих мест появится в Подмосковье благодаря инвестпроектам | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber Еще свыше 3 тысяч рабочих мест появится в Подмосковье благодаря инвестпроектам

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Еще 42 инвестора пришли в Подмосковье при участии Корпорации развития. Благодаря реализации их проектов в регионе создадут еще 3,6 тысячи рабочих мест, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева.

Лидирующими направлениями компаний в Подмосковье стали химическая и пищевая промышленность. Их доля составила 25% от всех инвестиций. Еще по 12,5% заняли производство стройматериалов и переработка древесины.

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«Московская область сохраняет высокий уровень инвестиционной привлекательности, что позволяет запускать в регионе новые производственные проекты», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Она сообщила, что благодаря инвесторам в регионе появится производство оборудования для переработки пластика, медицинских изделий, продуктов и другие. Так, в Коломне построят завод кормов для домашних животных, в Солнечногорске начнут производить медицинские ингаляторы, а в Сергиевом Посаде будут перерабатывать морепродукты.

Генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин отметил, что новые проекты принесут региону свыше 113 миллиардов рублей.

«Отрадно, что при участии Корпорации развития Московской области в регионе планируют расширение своих производств производители высокотехнологичных изделий из различных сфер деятельности, что способствует ускорению импортозамещения и инновационному развитию отечественной экономики», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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