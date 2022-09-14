Производство кормов для домашних животных создаст 150 рабочих мест в Коломне | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Производство кормов для домашних животных создаст 150 рабочих мест в Коломне

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Завод по производству основы кормов для питомцев построят в Коломне. На нем будут выпускать свыше шести тысяч тонн белкового концентрата в год. На заводе смогут трудоустроиться 150 человек, сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Многие компоненты кормов для животных поставлялись в Россию из-за рубежа. Из-за этого цены значительно выросли. Компания «ИнформБио» нашла альтернативу этим ингредиентам и займется импортозамещением в Коломне.

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«В проект уже инвестировали 150 миллионов рублей, еще полтора миллиарда планируется вложить на втором этапе в ближайшие три года. Новое производство позволит создать для жителей нашего региона дополнительно порядка 150 рабочих мест», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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Предприятие запустит два цеха на первом этапе — по производству лакомств и белково-углеводных ингредиентов. На них будут работать уникальные технологии, а оборудование используют отечественного производства. Генеральный директор Игорь Волоцков поделился, что проект уже прошел экспертизу и был одобрен фондом «Сколково».

«В результате реализации проекта на рынок поступит высокофункциональный животный белок, который сможет заменить импортные аналоги», — сообщил он.

Волоцков добавил, что компания уже заключила предварительные договоренности с производителями поставке белка. Его будут использовать для изготовления кормов и паштета для собак и кошек. Раньше концентрат на 100% привозился из Европы.

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