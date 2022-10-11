Новые рабочие места появятся на уникальном производстве кислородных масок в Солнечногорске | 360°

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Новые рабочие места появятся на уникальном производстве кислородных масок в Солнечногорске

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Компания «Основной элемент» начнет выпускать ингаляторы с газовой смесью и кислородные маски. Производственные линии по выпуску импортозамещающей продукции разместят в технопарке «Лыткино» в Солнечногорске.

«Общий объем инвестиций в проект составит около 225 миллионов рублей. Здесь будет создано порядка 40 рабочих мест для жителей нашего региона», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Площадка, на которой в месяц будут производить до 150 тысяч медицинских кислородных масок и ингаляторов, будет запущена до конца ноября 2022 года.

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«Основной элемент» работает на рынке производства медицинских изделий с 2017 года. У компании уже есть действующие производства, которые расположены в Красногорске и Серпухове.

«В России всего две компании, которые занимаются производством медицинских ингаляторов-баллончиков с кислородно-газовой смесью. Что касается кислородных лицевых масок, то это абсолютно уникальное производство», — рассказал генеральный директор компании «Основной элемент» Денис Лавров.

Сейчас все кислородные маски, которые используются в лечебно-профилактических учреждениях, — импортного производства. Линия в Солнечногорске заместит их.

Подмосковье реализовало уже 23 проекта импортозамещения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Среди них - производство медицинских изделий для травматологии и ортопедии в Пущине, оборудования для строительной и сельхозтехники в Домодедове, экологичной бытовой химии в Пушкино и другие. Заявок свыше 100, и сегодня появляется все больше предложений от бизнеса в этой сфере.

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