Начало скоростной дороги до Казани. Путин и Воробьев открыли первый участок М-12 в Подмосковье | 360°

Важное 08 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Начало скоростной дороги до Казани. Путин и Воробьев открыли первый участок М-12 в Подмосковье Путин дал старт движению по первому участку трассы М-12 в Подмосковье

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Первый участок трассы М-12 Москва — Казань открыли в Подмосковье на три месяца раньше срока. Старт движению дал Владимир Путин. По словам губернатора Андрея Воробьева, дорогу построили в рекордно короткий срок — за год.

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«На территории Московской области мы вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань и тем самым, по сути, даем старт работе этой значимой трассы», — сказал Владимир Путин по видеосвязи.

Когда трассу достроят, маршрут из Москвы до Казани займет около семи часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода — четыре вместо шести.

«Сегодня мы имеем возможность открыть очень важную дорогу. Год назад, в июле, поехал ЦКАД. Это очень важно для развития региона, экономики и, конечно, для жителей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Следующим по важности проектом после ЦКАД стала трасса М-12. Она выведет транзитный поток из нескольких городов. Большегрузы уйдут на автомагистрали и освободят улицы шести округов.

И сегодня нам очень приятно, что такой масштабный проект „Москва — Казань“ открываем на территории Подмосковья. Первые 22 километра Андрей Воробьев.

Первый участок протянулся от ЦКАД до «Большой бетонки». Он проходит через Павловский Посад, Богородский округ и Орехово-Зуево.

Новая трасса стала дублером дороги М-7 — одного из самых загруженных направлений в Подмосковье. Ее пустили в обход населенных пунктов.

Открытие участка трассы М-12 улучшило транспортную доступность более чем для 500 тысяч жителей. Теперь, например, время в пути от Павловского Посада до Орехово-Зуева займет 30 минут вместо часа.

В перспективе М-12 разгрузит шесть городских округов, среди которых Люберцы, Балашиха, Павловский Посад, Богородский, Орехово-Зуево и Электросталь.

«Я очень надеюсь, что следующий участок тоже будет сдан досрочно. И тогда по Подмосковью [пройдут] 77 километров дороги, три ключевые развязки, которые свяжут города», — подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Запустить движение по всем участкам новой дороги планируют в конце 2023-го.

Экономический эффект

Трасса принесет жителям Подмосковья около 80 тысяч рабочих мест на этапе строительства и еще пять тысяч — после ее полного запуска.

«На этом направлении у нас проживают 1,5 миллиона человек, находится большое количество логистических комплексов, которые смогут уже более эффективно реализовываться», — сказал Андрей Воробьев.

Вместе с тем вырастет туристический поток, поскольку М-12 в два раза сократит время в пути между Москвой, Подмосковьем, республиками Чувашия, Татарстан, Нижегородской и Владимирской областями.

Подобные скоростные и хорошо оборудованные трассы имеют огромное значение для всей нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий Владимир Путин.

Все это положительно скажется на экономике Подмосковья. Новая дорога будет скоростной и комфортной — вдоль М-12 обустроят парковки, места отдыха, гостиницы и рестораны.

В церемонии запуска движения приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса России Виталий Савельев, полномочный представитель президента Игорь Щеголев, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, генеральный директор «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев.

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