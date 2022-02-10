Еще 6 тысяч рабочих мест появится в Подмосковье благодаря инвесторам

Почти 90 новых инвесторов пришли в Подмосковье за год. Их привлекли благодаря Корпорации развития региона. Жители получат свыше шести тысяч рабочих мест.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, за прошлый год и первый месяц 2022-го в область привлекли 89 инвесторов.

Реализация проектов позволит создать свыше шести тысяч рабочих мест Екатерина Зиновьева.

Новые предприятия создадут в самых разных отраслях. Среди них логистика, фармацевтика, производство оборудования и не только.

Например, первый в России завод уборочной техники Kärcher откроют в Домодедове. Там создадут 350 рабочих мест.

В Солнечногорске компания «Авексима» построит большой фармацевтический комплекс. Его откроют в индустриальном парке «Есипово». Жители получат более тысячи рабочих мест.

Помимо прочего, в «Есипове» холдинг «Строительный Альянс» реализует проект комплекса Industrial City. Появится еще не менее 265 рабочих мест.

«В прошлом году удалось продемонстрировать достаточно высокие показатели по количеству привлеченных инвесторов и рабочим местам. Для сравнения: аналогичные показатели в 2020-м были почти втрое меньше», — отметил генеральный директор Корпорации развития Владимир Слипенькин.

Он заключил, что за прошлый год КРМО получила 480 заявок на подбор площадок для своих производств.