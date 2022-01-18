Препарат для борьбы с ковидом «Нобазит» начнут производить в Солнечногорске

Препарат для борьбы с ковидом «Нобазит» начнут выпускать в подмосковном индустриальном парке «Есипово». Расположен он в Солнечногорске. Компания «Авексима» построит большой фармацевтический комплекс и создаст новые рабочие места для жителей.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, компания будет выпускать в «Есипове» антибиотики, противоопухолевые лекарства и препарат «Нобазит».

„Нобазит“ в том числе будет использоваться для лечения штамма „омикрон“ Екатерина Зиновьева.

Перед запуском производства провели большие клинические исследования. Они показали, что «Нобазит» в пять раз снижает вероятность смерти от коронавируса и вдвое — риск легочной недостаточности.

Кроме того, его будут использовать для лечения «омикрона» и предотвращения осложнений от ОРВИ и гриппа. Это отметил генеральный директор Корпорации развития Подмосковья Владимир Слипенькин.

Мы рады, что на территории парка „Есипово“ локализуют предприятия, которые внедряют наукоемкие фармацевтические технологии, создают рабочие места и играют важнейшую социальную роль Владимир Слипенькин.

Генеральный директор «Авексимы» Елена Ткаченко добавила, что новую производственную площадку оснастят современной европейской техникой. Она напомнила, что препарат «Нобазит» используют в составе комплексной терапии при ковиде.