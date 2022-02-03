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    03 февраля 2022, 11:32

    Подмосковье в числе первых 12 регионов начало внедрять новую систему работы с инвесторами

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В Московской области внедряют новый инвестиционный стандарт. Уже разработали все элементы, относящиеся к нему. Регион в числе первых 12 субъектов переходит на новую систему работы с инвесторами.

    Подмосковье в числе первых 12 регионов начало внедрять новую систему работы с инвесторами | Изображение 1

    Подмосковье готово поделиться новым опытом привлечения инвесторов и с другими регионами, подчеркнул заместитель председателя областного правительства Вячеслав Духин.

    «Подмосковье стало одним из 12 пилотных регионов в России, где начали внедрять новую систему работы с инвесторами. На сегодняшний день в области разработаны все пять элементов регионального инвестиционного стандарта», — сказал он.

    В Московской области создали инвестиционный комитет, а с 2019-го работает Агентство инвестиционного развития.

    «Внедрение нового инвестиционного стандарта позволило систематизировать, упорядочить работу с инвесторами, что отразилось на процессах реализации проектов», — сказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Перемены коснулись разных сфер. Например, в строительстве уже сократили срок от получения градостроительного плана до запуска объекта — с трех лет до одного года.

    К единой системе поддержки инвестиционных проектов до конца этого года планируют подключить еще 30 регионов, а до конца 2024-го — все остальные.