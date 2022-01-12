Первый в России завод Kärcher откроют в Подмосковье. Там создадут 350 рабочих мест

Крупнейший производитель уборочной техники Kärcher откроет завод в Домодедове. Он станет первым в России. Жители получат более 350 новых рабочих мест, отметила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сейчас у немецкого производителя 127 дочерних компаний в 72 странах мира. Местом для первого в России предприятия стало Подмосковье.

Выпуск первых российских моделей техники Kärcher запланировали на конец 2022 года. На предприятии будет создано более 350 рабочих мест Екатерина Зиновьева.

Немецкий производитель подписал долгосрочный договор с собственником индустриальной недвижимости Radius Group, который уже в прошлом году начал строить завод компании Kärcher в индустриальном парке «Южные врата».

Открыть предприятие запланировали в конце 2022-го. К выбору площадки подошли с особой ответственностью.

«Открытие производства в России — это новая веха в истории компании, важный шаг в укреплении ее позиций в СНГ. Этому ответственному моменту предшествовала долгая и серьезная подготовка», — подчеркнул региональный президент Kärcher и генеральный директор компании в России Алексей Алексеев.

Он рассказал, что у компании строгие требования в вопросах выбора будущей производственной площадки. Такую нашли в подмосковном Домодедове.

Принимали во внимание критерии комфорта и безопасности персонала, а также обеспечение минимального воздействия на окружающую среду Алексей Алексеев.

По его словам, завод Kärcher должен соответствовать самым современным стандартам качества и безопасности. Отдельно Алексеев отметил важность новых рабочих мест для жителей.

Сегодня в компании Kärcher по всему миру трудятся более 13,5 тысячи сотрудников. Вскоре их станет минимум на 350 больше благодаря запуску предприятия в России.