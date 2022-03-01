Еще 500 новых рабочих мест появится в Балашихе за год. Преобразятся и парки

Жители Балашихи получат еще 500 рабочих мест в этом году. Их создадут благодаря привлеченным инвесторам. Активно продолжится благоустройство парков. Об этом глава округа Сергей Юров доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Во время встречи глава Подмосковья отметил, что в Балашихе реализуют важные инфраструктурные проекты.

«Сергей Геннадьевич, вы возглавляете самый большой округ Подмосковья — Балашиху. Он продолжает развиваться. Мы с вами и с жителями часто встречаемся по многим проблемам. Это и школы, и сады, и парки. Все программы реализуются», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что за последние пять лет построили большое количество школ.

«Делаем все, чтобы жизнь комфортной сделать. Расскажите, что больше всего беспокоит людей? Ну и мы уже принимаем решение о дальнейшей вашей работе — о конкурсе, который предполагает выдвижение вашей кандидатуры», — сообщил губернатор.

Экология

Сергей Юров поблагодарил главу Подмосковья за поддержку городского округа. По его словам, за прошлые годы Балашиха получила серьезную помощь областного правительства.

Прежде всего, если говорить про итоги работы, это решение экологических проблем в округе. По вашему решению закрыт мусорный полигон „Кучино“ Сергей Юров.

Он напомнил, что это долгие годы беспокоило жителей, но в Подмосковье сейчас не осталось ни одного действующего мусорного полигона. Каждый из них закрыли по поручению губернатора.

«Сегодня, наверное, уже даже не все жители города вспомнят, какой была Балашиха пять лет назад, когда мы получали более тысячи жалоб ежемесячно на экологию и неприятные запахи», — отметил Юров.

По его словам, за прошлый год поступило лишь 150 жалоб на экологию — это точечные проблемы, которые отрабатывают благодаря Центру управления регионом.

Рабочие места

Глава Балашихи сообщил, что за последние пять лет в округ и его развитие вложили значительные средства.

«У нас практически на 45% увеличился бюджет. Это, с одной стороны, и все доходы, которые зарабатываются, и большое количество дополнительных вливаний», — уточнил он.

Сергей Юров рассказал, что задача — продолжать развивать экономику. Например, 200 гектаров неиспользуемых земель сейчас передали под промышленные площадки.

Планируем только в этом году получить около 500 рабочих мест за счет новых резидентов Сергей Юров.

Он объяснил, что идет развитие индустриальных парков. Уже создан большой задел в этом направлении.

Благоустройство

По словам Юрова, парки всегда очень востребованы. За пять лет в Балашихе создали пять новых.

«Это и „Пехорка“, в которой вы были не раз, и Пестовский парк. Люди обращаются с новыми просьбами. Говорят: „Мы хотим, чтобы рядом с нашим домом была такая же ‚Пехорка‘“», — доложил глава округа.

Он добавил, что программа благоустройства продолжается — в этом году преобразятся еще два парка.

Благоустройство — это очень важно. И сейчас я прошу вас уделить еще больше внимания всем людям, которые нуждаются в заботе, защите Андрей Воробьев.

Он объяснил, что сейчас непростая ситуация на финансовых рынках. Все это требует максимальной чуткости и внимания власти любых уровней.