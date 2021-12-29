Центр управления регионом решил еще 450 тысяч проблем жителей Подмосковья за год
Более 450 тысяч проблем жителей Подмосковья решили за год благодаря Центру управления регионом. Каждую неделю отрабатывают по 10 тысяч вопросов, рассказала министр госуправления региона Надежда Куртяник.
Она отметила, что в подмосковном Центре управления регионом работают 122 сотрудника. Они представляют 30 различных ведомств.
Три года ЦУР собирает обращения с портала „Добродел“, горячей линии губернатора, от ведомств, органов местного самоуправления. Также данные поступают из социальных сетей: обрабатываются публикации и комментарии жителей
Основные постулаты, которые легли в основу работы центра: «Все знаем, быстро решаем и не допускаем». Главная задача — оперативное реагирование на обращения жителей.
«С начала [года] отработано более 450 тысяч проблем, причем это те вопросы, которые сами жители отмечали как положительно решенные», — уточнила Куртяник.
Зимой прошлого года в подмосковном Центре управления регионом побывал президент Владимир Путин. Он оценил эффективность и поручил распространить этот опыт по всей стране.