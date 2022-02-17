Второй этап преображения. Набережную парка «Пехорка-лес» улучшат в Балашихе

Парк «Пехорка-лес» преобразится в Балашихе. Его ждет новый этап благоустройства с улучшением набережной. Здесь появятся беговые дорожки, детские и спортивные площадки, места отдыха с деревянным настилом.

Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Первую большую реконструкцию здесь провели в 2017 году. Тогда в парке обустроили сцену с танцевальной зоной, точки питания, пункты проката, детскую игровую площадку.

Благоустройство продолжится — преобразится пешеходная зона вдоль реки Пехорки. Помимо новых площадок, появятся трибуны, фонари и видеокамеры для безопасности.

Вместе с тем парк дополнительно озеленят, высадив больше деревьев и кустарников. Предусмотрят навигацию.

Воробьев спросил, сколько времени потребуется на второй этап благоустройства набережной.

В этом году сделаем, к сентябрю Михаил Хайкин.

Во время визита в Балашиху губернатор навестил и юных хоккеистов, фигуристов, которые занимаются на ледовой арене «Пехорка». Она появилась в сентябре и разместилась рядом с парком. Это место стало новой точкой притяжения спортсменов.