Второй этап преображения. Набережную парка «Пехорка-лес» улучшат в Балашихе
Второй этап благоустройства парка «Пехорка-лес» пройдет в Балашихе
Парк «Пехорка-лес» преобразится в Балашихе. Его ждет новый этап благоустройства с улучшением набережной. Здесь появятся беговые дорожки, детские и спортивные площадки, места отдыха с деревянным настилом.
Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Первую большую реконструкцию здесь провели в 2017 году. Тогда в парке обустроили сцену с танцевальной зоной, точки питания, пункты проката, детскую игровую площадку.
Благоустройство продолжится — преобразится пешеходная зона вдоль реки Пехорки. Помимо новых площадок, появятся трибуны, фонари и видеокамеры для безопасности.
Вместе с тем парк дополнительно озеленят, высадив больше деревьев и кустарников. Предусмотрят навигацию.
Воробьев спросил, сколько времени потребуется на второй этап благоустройства набережной.
В этом году сделаем, к сентябрю
Михаил Хайкин.
Во время визита в Балашиху губернатор навестил и юных хоккеистов, фигуристов, которые занимаются на ледовой арене «Пехорка». Она появилась в сентябре и разместилась рядом с парком. Это место стало новой точкой притяжения спортсменов.