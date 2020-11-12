Электросталь стала отправлять в страны Прибалтики еще больше овощей

Предприятие внесло большой вклад в развитие экспорта овощей Подмосковья. Регион стабильно демонстрирует рост показателей в этом направлении, отметил глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин.

Свой вклад внес и агрокомплекс „Иванисово“. Сейчас тепличное производство экспортирует в основном огурцы и томаты. Поставки овощей в Эстонию стартовали с 2020 года, но объем по экспортируемой туда продукции составил уже более 285 тонн Андрей Разин.

Руководство агрокомплекса «Иванисово» подчеркнуло, что самое перспективное направление для экспорта — Прибалтика. В одну только Эстонию предприятие поставляет около 60 тонн огурцов в неделю.

«А до конца года оно планирует выйти на еженедельный объем в 90 тонн. Компания ведет переговоры о расширении ассортимента в Прибалтику», — отметил Андрей Разин.

Он добавил, что вскоре Подмосковье планирует наладить экспорт томатов, баклажанов и шампиньонов, выращиваемых торговым домом «Богородские овощи».

Сегодня «Иванисово» экспортирует томаты в Белоруссию. За год предприятие увеличило поставки туда более чем в два раза: с 200 до 430 тонн.

Агрокомплекс имеет множество сертификатов, подтверждающих качество продукции, и расширяет экспортные направления.

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