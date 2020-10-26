Подмосковье вошло в топ-10 российских регионов-экспортеров
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Подмосковье поставило свою продукцию на 740 миллионов долларов за год. Регион имеет высокие ключевые показатели результативности по экспорту.
Мы входим в десятку крупнейших экспортеров, хотя, казалось бы, у нас не производится большого количества зерна, не производится такого большого количества других сырьевых продуктовАндрей Разин.
По словам Разина, показатель превысил 900 миллионов долларов в год. В этом году Московская область стремится сохранить такой же уровень эффективности.
«Мы сейчас уверенно идем к этой цифре за 2020 год. Почти на 740 миллионов долларов мы уже экспортировали продукцию. Теперь рассчитываем достичь показателя в один миллиард долларов», — отметил Разин.
Он добавил, что область традиционно «кормит Москву». Столице, например, поставляют овощи, молоко и мясо — ассортимент, как подчеркнул Разин, большой.
Я уверен, если зайти в любой московский или подмосковный магазин, у более 50% товаров местом производства будет наша Московская областьАндрей Разин.
Ранее мы рассказали о том, как сельское хозяйство Подмосковья прошло путь от импортера к экспортеру.