Подмосковье вошло в топ-10 российских регионов-экспортеров

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Подмосковье поставило свою продукцию на 740 миллионов долларов за год. Регион имеет высокие ключевые показатели результативности по экспорту.

Мы входим в десятку крупнейших экспортеров, хотя, казалось бы, у нас не производится большого количества зерна, не производится такого большого количества других сырьевых продуктов Андрей Разин.

По словам Разина, показатель превысил 900 миллионов долларов в год. В этом году Московская область стремится сохранить такой же уровень эффективности.

«Мы сейчас уверенно идем к этой цифре за 2020 год. Почти на 740 миллионов долларов мы уже экспортировали продукцию. Теперь рассчитываем достичь показателя в один миллиард долларов», — отметил Разин.

Он добавил, что область традиционно «кормит Москву». Столице, например, поставляют овощи, молоко и мясо — ассортимент, как подчеркнул Разин, большой.

Я уверен, если зайти в любой московский или подмосковный магазин, у более 50% товаров местом производства будет наша Московская область Андрей Разин.

Ранее мы рассказали о том, как сельское хозяйство Подмосковья прошло путь от импортера к экспортеру.