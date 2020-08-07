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    07 августа 2020, 11:24

    Баклажаны необычного сорта начали выращивать в Электростали. «Анжела» обошла конкурентов по вкусу

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    В агрокомплексе Электростали стали выращивать новый овощ — баклажан. Он расширил ассортимент, состоящий из огурцов, томатов, салата. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин рассказал, что сорт необычный.
    Баклажаны необычного сорта начали выращивать в Электростали. «Анжела» обошла конкурентов по вкусу | Изображение 1

    Производить баклажаны начали в агрокомплексе «Иванисово». Это одно из крупнейших тепличных предприятий Подмосковья по непрерывному выращиванию овощей защищенного грунта.

    Расширился ассортимент продукции — здесь начался посев баклажана, причем необычного сорта

    Андрей Разин.

    Название баклажана — «анжела». Его плоды весят от 350 до 400 граммов, а длина достигает 22-25 сантиметров. Овощ с белыми и фиолетовыми полосами отличается белой нежной мякотью.

    Баклажаны необычного сорта начали выращивать в Электростали. «Анжела» обошла конкурентов по вкусу | Изображение 2

    Баклажаны станут выращивать на площади 0,7 гектара. Это порядка 15 тысяч растений. В производстве используют кокосовый субстрат.

    Новый вид овощной продукции планируют выращивать на постоянной основе

    Андрей Разин.

    Урожайность может составить от 45 до 50 килограммов с одного квадратного метра. А предварительно агрономы провели испытания сортов нескольких гибридов этого овоща.

    Баклажаны необычного сорта начали выращивать в Электростали. «Анжела» обошла конкурентов по вкусу | Изображение 3

    Начиная с прошлого года они посеяли и вырастили рассаду, изучили вид плодов и их урожайность. Проконтролировали устойчивость к болезням и вредителям. В результате выбрали гибрид «анжела».

    Гибрид баклажана включен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России

    Андрей Разин.

    Кроме того, потребительский спрос на эти баклажаны уже проверили в торговой сети. Их поставили в фирменные магазины агрокомплекса «Иванисово».

    Баклажаны необычного сорта начали выращивать в Электростали. «Анжела» обошла конкурентов по вкусу | Изображение 4

    «И, судя по отзывам, они уже снискали положительную оценку потребителей», — добавил Андрей Разин.

    Площадь агрокомплекса «Иванисово» — 20,5 гектара. Высокий уровень автоматизации, современные технологии позволяют выращивать порядка 20 тысяч тонн томатов, огурцов и салата круглогодично.

    Новости SMI.FM