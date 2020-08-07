Баклажаны необычного сорта начали выращивать в Электростали. «Анжела» обошла конкурентов по вкусу
Производить баклажаны начали в агрокомплексе «Иванисово». Это одно из крупнейших тепличных предприятий Подмосковья по непрерывному выращиванию овощей защищенного грунта.
Расширился ассортимент продукции — здесь начался посев баклажана, причем необычного сортаАндрей Разин.
Название баклажана — «анжела». Его плоды весят от 350 до 400 граммов, а длина достигает 22-25 сантиметров. Овощ с белыми и фиолетовыми полосами отличается белой нежной мякотью.
Баклажаны станут выращивать на площади 0,7 гектара. Это порядка 15 тысяч растений. В производстве используют кокосовый субстрат.
Новый вид овощной продукции планируют выращивать на постоянной основеАндрей Разин.
Урожайность может составить от 45 до 50 килограммов с одного квадратного метра. А предварительно агрономы провели испытания сортов нескольких гибридов этого овоща.
Начиная с прошлого года они посеяли и вырастили рассаду, изучили вид плодов и их урожайность. Проконтролировали устойчивость к болезням и вредителям. В результате выбрали гибрид «анжела».
Гибрид баклажана включен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РоссииАндрей Разин.
Кроме того, потребительский спрос на эти баклажаны уже проверили в торговой сети. Их поставили в фирменные магазины агрокомплекса «Иванисово».
«И, судя по отзывам, они уже снискали положительную оценку потребителей», — добавил Андрей Разин.
Площадь агрокомплекса «Иванисово» — 20,5 гектара. Высокий уровень автоматизации, современные технологии позволяют выращивать порядка 20 тысяч тонн томатов, огурцов и салата круглогодично.