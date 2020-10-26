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    26 октября 2020, 10:12

    Огурцы из теплиц Подмосковья впервые поставили в страны Евросоюза

    Анастасия Аброськина

    Выращенные в Подмосковье огурцы впервые поставили в Евросоюз. Направления для экспорта расширились. За год в список новых стран вошли, например, Филиппины, Индонезия, Ирландия, Малайзия.
    Огурцы из теплиц Подмосковья впервые поставили в страны Евросоюза

    Кроме того, Московская область начала экспортировать огурцы в Австрию, Норвегию, Словению, Швейцарию и Аргентину. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    Наши огурцы буквально на прошлой неделе впервые были поставлены в Евросоюз

    Андрей Разин.

    По словам министра, экспорт продукции в Китай принесет около 100 миллионов долларов по итогам этого года.

    Разин подчеркнул, что Подмосковье входит в топ-10 крупнейших экспортеров России. Главный потребитель продукции — столица.

    Ранее мы рассказали о том, как сельское хозяйство Подмосковья прошло путь от импортера к экспортеру.