Огурцы из теплиц Подмосковья впервые поставили в страны Евросоюза

Выращенные в Подмосковье огурцы впервые поставили в Евросоюз. Направления для экспорта расширились. За год в список новых стран вошли, например, Филиппины, Индонезия, Ирландия, Малайзия.

Кроме того, Московская область начала экспортировать огурцы в Австрию, Норвегию, Словению, Швейцарию и Аргентину. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Наши огурцы буквально на прошлой неделе впервые были поставлены в Евросоюз Андрей Разин.

По словам министра, экспорт продукции в Китай принесет около 100 миллионов долларов по итогам этого года.

Разин подчеркнул, что Подмосковье входит в топ-10 крупнейших экспортеров России. Главный потребитель продукции — столица.

Ранее мы рассказали о том, как сельское хозяйство Подмосковья прошло путь от импортера к экспортеру.