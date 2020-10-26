26 октября 2020, 10:12
Огурцы из теплиц Подмосковья впервые поставили в страны Евросоюза
Выращенные в Подмосковье огурцы впервые поставили в Евросоюз. Направления для экспорта расширились. За год в список новых стран вошли, например, Филиппины, Индонезия, Ирландия, Малайзия.
Кроме того, Московская область начала экспортировать огурцы в Австрию, Норвегию, Словению, Швейцарию и Аргентину. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Наши огурцы буквально на прошлой неделе впервые были поставлены в ЕвросоюзАндрей Разин.
По словам министра, экспорт продукции в Китай принесет около 100 миллионов долларов по итогам этого года.
Разин подчеркнул, что Подмосковье входит в топ-10 крупнейших экспортеров России. Главный потребитель продукции — столица.
Ранее мы рассказали о том, как сельское хозяйство Подмосковья прошло путь от импортера к экспортеру.