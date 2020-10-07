Эволюция в Подмосковье: как сельское хозяйство прошло путь от импортера к эскпортеру

Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье пережило большую эволюцию в отрасли сельского хозяйства. По словам губернатора, область получила уже два ордена Ленина за агропромышленные инновационные достижения.

К видеоконференции с премьер-министром и главой российского Минсельхоза Дмитрием Патрушевым губернатор присоединился из лаборатории геномной селекции «Мираторг» в Домодедове. Он отметил развитие Подмосковья за последние годы.

У нас была такая эволюция: если раньше мы импортировали к себе мясо птицы, свинины, говядины, а потом завозили в живом виде, то сегодня, благодаря ребятам, которые работают здесь, и владельцу, начался экспорт поголовья. То есть это уже высший пилотаж Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в областных лабораториях работают профессиональные и, как правило, молодые специалисты. Они и помогают двигать сельское хозяйство вперед.

Например, «Мираторг» с помощью высоких технологий отбирает уже самых здоровых, плодовитых и устойчивых к заболеваниям животных для формирования поголовья. Это помогает фермерам: себестоимость снижается, а качество молока и мяса растет.

«Здесь (в „Мираторге“ — прим. ред.) просто великолепные ребята. Всем до 30 лет, они окончили лучшие профильные вузы. И мне очень приятно, что мы имеем возможность об этом рассказать. Я хотел бы и нашу сельскохозяйственную команду поблагодарить, потому что мы вторые в стране по производству сыра и третьи по закрытым грунтам», — отметил губернатор Московской области.

По его словам, все это стратегически важно региону. И особенно ценны государственные программы поддержки подмосковного Минсельхозпрода. Благодаря федеральной помощи, Московская область развивает отрасль еще стремительнее.

Мне хочется и свое доброе слово замолвить в период обсуждения бюджета за Министерство сельского хозяйства области. Если они получат дополнительные ресурсы, мы и дальше будем творить агропромышленные чудеса Андрей Воробьев.

Сегодня Подмосковье занимает первое место в России по объему инвестиций в производство пищевых продуктов и напитков.

В этом году на выставке «Золотая осень» регион представят сразу 20 предприятий, которые активно развивают сельское хозяйство.