Электроснабжение в Подмосковье восстановили после урагана за 2 часа

Вечером 11 июля на Подмосковье обрушился ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода повлекла за собой 55 случаев отключений электричества — без света остались более 31 тысячи человек. Нарушения смогли устранить в течение полутора часов.

Средняя продолжительность ликвидации последствий урагана у энергетиков составила 1 час 25 минут. Работу вели всю ночь, и уже к 9:00 электроснабжение восстановили полностью.

Отключения затронули 20 городских округов, среди которых Балашиха, Богородский, Домодедово, Дубна, Зарайск, Истра, Луховицы, Можайск, Наро-Фоминск, Одинцово Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Серпухов, Ступино, Чехов, Шатура и Щелково.

Глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин рассказал, что самые крупные нарушения произошли в Пушкино и Ступине — там без электричества остались 5,6 тысячи человек. Подачу энергии восстановили в течение 20 минут.

Из-за непредсказуемых погодных условий ситуацию продолжают держать на контроле. В режиме повышенной готовности находятся 275 бригад и 764 единицы техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей». Они обсудили развитие электросетей.