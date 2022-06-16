Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья

«Россети» в 2022 году инвестируют в развитие сетевого комплекса Подмосковья 26 миллиардов рублей. Эту тему губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Россетей» Андрей Рюмин обсудили на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы встречались на полях ПМЭФ год назад, нам всегда есть что обсудить, потому что Подмосковье растет и надежное энергоснабжение имеет для нас стратегическое значение. Региону постоянно требуются дополнительные мощности — строятся новые микрорайоны, коттеджные поселки, на дачи ежегодно приезжают порядка четырех миллионов человек», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья рассказал, что в регионе продолжается консолидация электросетей. Максимально упростили перевод сетей СНТ и КП на баланс компаний, обеспечивающих стабильное качество услуг.

«От этого прежде всего выигрывают люди — после передачи им не нужно больше платить за соседей, например, или днями ждать, когда устранят аварию. К тому же обслуживание, текущий ремонт и замену оборудования осуществляет сама сетевая компания», — отметил Воробьев.

Губернатор отметил, что в Подмосковье пять ОЭЗ и 62 индустриальных парка, планируется строить больше центров обработки данных.

Подмосковье является одним из лидирующих регионов по численности населения, объемам промышленного производства и темпам жилищного строительства, отметил глава «Россетей».

«Дальнейшая реализация социально-экономического потенциала региона требует постоянной модернизации и расширения сетевого комплекса, сохранения высоких стандартов надежности энергоснабжения. В 2022 году инвестируем в эту работу около 26 миллиардов рублей», — сообщил Рюмин.

В 2022 году «Россети» завершат реконструкцию подстанции «Темпы» на 220 киловольт, которая обеспечивает Дмитров и Дубну. Построят и новый энергообъект «Тютчево» на 220 киловольт, рассчитанный на 180 тысяч потребителей в 40 населенных пунктах на северо-востоке Подмосковья. Идет работа по подключению к электросетям индустриального парка «Жуковский», где построят ЦОД Сбербанка. Для обеспечения новых объектов планируют построить 220-киловольтовую подстанцию «Туполево».

На встрече также обсудили вопросы интеграции электрозарядных станций в комплекс АЗС крупных нефтекомпаний и эксплуатацию сетей наружного освещения в Подмосковье, которые занимают первое место в стране по протяженности.