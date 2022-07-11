Последствия урагана устранили в течение часа в Подмосковье

Ураган, прошедший в Подмосковье 10 июля, принес с собой нарушения на электросетях. Энергетики смогли оперативно устранить 45 аварий, из-за которых более 23 тысяч человек остались без света.

Нарушения затронули 23 132 жителя области. Самые крупные аварии произошли в Чехове и Балашихе. Со всеми 45 последствиями непогоды специалисты справились в течение часа.

Из-за урагана «Мособлэнерго» ввел режим повышенной готовности, привлек к работе 275 бригад и 764 единицы техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей» Андреем Рюминым. Они обсудили развитие электрической отрасли Подмосковья.