Поврежденный ураганом фасад высотки в Одинцове отремонтируют за 2 недели

Управляющие компании Подмосковья приступили к ликвидации последствий урагана. Из-за непогоды серьезно пострадали несколько домов. Среди них — высотное здание в Одинцове, где ветер снес плитку, фасад дома в Балашихе, с которого сорвало облицовочный щит, и загоревшийся после удара молнии дом в Люберцах.

Госжилинспекция получила несколько сообщений о повреждении домов. В Люберцах 10 июля загорелась крыша трехэтажного дома — в него попала молния. Аварийные службы оперативно потушили огонь и эвакуировали жителей. В пожаре никто не пострадал. Электричество появилось в доме уже спустя несколько часов. Бригады продолжают ремонт крыши.

Высотное здание в Одинцове пострадало не так сильно — 9 июля ветер сорвал облицовочную плитку с фасада. Восстановить облик здания планируют в течение двух недель, рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина. Пострадал и дом в Балашихе — там ветер снес облицовочный щит на улице Лесопарковой. Ремонт запланирован на 12 июля.

Источник фото: телеканал «360»

Федина отметила, что ведомство готово к другим последствиям непогоды, и призвала пострадавших незамедлительно обращаться в управляющую компанию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу переселения из аварийных домов завершат в Подмосковье к концу 2023 года.