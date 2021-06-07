Движение на проблемном перекрестке наладили в Лобне

В Лобне на пересечении улиц Ленина и Катюшки оптимизировали дорожное движение. Для поворота налево при движении из центра города организован накопительный карман, также разрешено движение прямо в крайних правых полосах в обоих направлениях. Движение оптимизировали в рамках программы губернатора Подмосковья «Долой глупые пробки», входящей в президентский проект «Безопасные качественные дороги».

Ранее проезд по улице Ленина был возможен только по одной полосе, две другие были только на поворот. На светофорах установили секции с «бело-лунными» фазами, которые разрешают одновременное движение пешеходов и водителей. Водитель может совершить поворот после того, как уступит дорогу пешеходу. Об этом информирует дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета.

Затор на перекрестке уже сократился минимум на 5 минут, а время ожидания зеленого света для пешеходов и автомобилистов снизилось в 1,5 — 2 раза за счет перенастройки светофора.

Ранее стало известно, что дороги и тротуары обновят у 57 детских садов и школ Подмосковья в этом году.