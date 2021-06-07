Серпухов становится идеальным местом для жизни. Его ждут мощная медицина и поддержка спорта

Серпухов активно развивается: здесь ремонтируют дороги, строят новые детские сады и школы. Глава округа Юлия Купецкая на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказала о будущих переменах и тех изменениях, которые видны уже сейчас.

Работа у дома

Купецкая рассказала, что жители оставляют свои жалобы и пожелания по улучшению города в соцсетях. Также местные власти мониторят ситуацию с помощью СМИ. Запросы приходят и на личную почту Купецкой. Однако лучшая форма взаимодействия — непосредственное общение с людьми.

«В 2021 году мы нацелены на реализацию более пяти масштабных инвестиционных проектов, что позволит нам создать уже в этом году еще более 500 рабочих мест. Это значит, что наши жители будут работать у себя дома, будут работать на комфортных местах», — сказала Купецкая.

Основные крупные проекты: производство пластиковой посуды, реализация второй очереди «Алиума» по производству фармацевтических препаратов. Также подписано соглашение с Федерацией бокса о создании центра развития. Власти нацелены на развитие сельского хозяйства. В 2021 году будет создано несколько предприятий по развитию скотоводческих ферм.

Мощная медицина

В прошлом году жители Серпухова рассказали губернатору о том, что им необходима «отдельно стоящая поликлиника».

«Это действительно очень важный вопрос, потому что те поликлиники, которые у нас есть, находятся на первых этажах многоквартирных домов. Благодаря новой поликлинике, которая у нас откроется уже в 2023 году, появятся такие современные технологии, как рентген-аппараты, флюорограф, томограф», — отметила Купецкая.

Воробьев отметил, что поликлиника имеет очень важное значение для Серпухова. Новое медицинское учреждение он назвал мощным.

Также в планах — отремонтировать в этом году две амбулатории в поселках Липицы и Пролетарский. В этих населенных пунктах, где живут более 10 тысяч человек, будут оказываться качественные медицинские услуги.

Школы и детские сады

Купецкая рассказала, что в прошлом году власти открыли три пристройки к школам. К 1 сентября новая школа на 825 мест появится в самом массовом и быстроразвивающемся микрорайоне Ивановские дворики. Таким образом будут разгружены школы №№1 и 18. Что касается детских садов, то есть дефицит по обеспечению местами детей в возрасте от полутора до трех лет.

«В микрорайоне имени Ногина уже в этом году мы начинаем строительство нового детского сада на 250 мест. Новые комфортные условия для наших дошколят появятся уже в 2023 году», — добавила глава Серпухова.

Она отметила, что многие образовательные учреждения нуждаются в ремонте. В рамках государственной программы капитально отремонтируют детский сад «Колокольчик». Он находится в поселке Кирпичного завода и является там единственным.

«У нас очень высокая потребность в детских садах и школах. Есть специальная программа, которая делает акцент и на капитальном ремонте, и на строительстве новых детских садов, школ. Мы стараемся в каждом округе строить детский сад — и не один», — подчеркнул Воробьев.

Спортивная жизнь

Особое внимание власти Серпухова уделяют спорту.

«В прошлом году мы открыли плавательный бассейн — это поручение вы давали при встрече с жителями в 2016 году. Бассейн у нас заработал 23 февраля. И сегодня мы видим большой охват: более 28 тысяч жителей уже могут пользоваться услугами этого бассейна», — сказала Купецкая.

В городе появился первый для Южного Подмосковья скалодром, а также площадка для занятий городошным спортом. В поселке Пограничный с 1 июня заработал первый муниципальный лед. Теперь там занимаются местные фигуристы и хоккеисты.

В этом году начинается реконструкция стадиона «Спартак». Это самый большой стадион в Серпухове. Местные жители очень ждут, когда его заново откроют. Планируется, что в нем появятся подогреваемое футбольное поле, новые трибунные помещения.

Внешний вид города

Больше всего просьб жителей связано с ремонтом дорог и тротуаров.

«Мы на протяжении пяти лет проводили масштабную работу по ремонту дорог, но запрос за последний год у нас не снизился — это более 30 тысяч обращений от жителей. Самый большой объект по обращениям составили тротуары. В этом году у нас масштабная программа: 57 тротуаров мы приведем в порядок», — сообщила Купецкая.

Она напомнила, что в прошлом году власти осуществили масштабный проект по благоустройству Серпухова.

«Площадь имени Ленина стала не только новым местом притяжения. Наконец-то на этой площади появились люди. Это историческое сердце Серпухова. Здесь стали реализовываться глобальные инвестиционные проекты. Например, уличные летние кафе», — заметила глава города.

В этом году будут реконструированы два парка: парк имени Олега Степанова и «Жемчужина».

Кроме того, Серпухов в 2021 году является участником всероссийского конкурса с набережной вдоль реки Нары.

Перемены в сфере ЖКХ

«У жителей очень большая потребность в капитальном ремонте домов, подъездов, лифтов. У нас на этот год достаточно амбициозные планы. В этом году мы отремонтируем 300 подъездов. У нас большая программа по ремонту многоквартирных домов», — заметила глава Серпухова.

Еще одна задача — реконструкция очистных сооружений. Жители часто, особенно летом, жалуются на неприятный запах. В 2021 году закончат проектирование очистных сооружений, реконструкция начнется в 2022-м.

«Как только мы эти работы проведем, абсолютно все жители округа почувствуют качественные изменения в плане экологической обстановки», — пообещала Купецкая.

Воробьев поблагодарил главу Серпухова за активное взаимодействие с жителями и за работу.