Более 100 тысяч человек подключились к опросу по ремонту дорог Подмосковья на «Доброделе»

Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в опросе о ремонте дорог на 2022 год. Они могут выбрать участки, которые нуждаются в обновлении. Предложения принимают до 31 мая на портале «Добродел».

Жители оставили уже почти 115 тысяч комментариев. Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Больше всего предложений в ходе опроса по ремонту дорог оставили в Серпухове — более 3,9 тысячи Алексей Гержик.

Следом, по его словам, идут Раменское, Сергиев Посад, Чехов и Ступино.

«Менее активно голосуют во Власихе, Протвине, Дзержинском и Реутове», — уточнил Гержик.

Один человек сможет оставить голос за один участок. А чтобы выбрать его, нужно указать точку на интерактивной карте.

Голосование за ремонт дорог на 2022 год пройдет в два этапа. Сбор предложений продлится до 31 мая, а уже после начнется голосование. Его проведут с июля до 31 августа.

На голосование вынесут дороги, которые предложили жители на первом этапе, а также участки, отобранные специалистами.