Водителям разъяснили, для чего сотрудники ГИБДД могут использовать их машины

Сотрудники ГИБДД при необходимости могут использовать машины россиян, но преследовать нарушителей можно только на патрульном автомобиле. Об этом следует из проекта приказа МВД, сообщил ТАСС.

Если сотруднику ГИБДД нужна машина, он должен сообщить водителю, с какой целью и куда нужно ехать. Он также предупреждает водителя, что если он откажется предоставить автомобиль, его могут привлечь к ответственности за невыполнение этого требования. За рулем при этом остается водитель, если оснований для его отстранения от вождения нет.

По просьбе водителя сотрудник может выдать ему справку или сделать запись в путевом листе, указав, сколько продлилась поездка и какое расстояние пройдено, а также свою фамилию, должность, номер удостоверения и наименование подразделения ГИБДД.

Преследовать нарушителей можно только на патрульной машине с мигалкой и сиреной. Требование об остановке нужно подавать с помощью громкоговорителя или жестом руки. Для принудительной остановки автомобиля можно применять спецсредства и оружие, а также размещать на проезжей части патрульные машины с включенными мигалками. Если нарушитель не подчиняется требованиям и представляет угрозу жизни и здоровью людей, дорогу можно перекрывать грузовиками.

В проекте приказа о соблюдении ПДД также сказано, что сотрудники ГИБДД могут фиксировать разговоры по мобильному за рулем при помощи скрытого надзора.