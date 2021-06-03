Дороги и тротуары обновят у 57 детских садов и школ Подмосковья к концу года

Ремонт дорог и строительство новых тротуаров проведут вблизи 57 школ и детских садов Подмосковья в этом году. Изменения коснутся 18 округов. Все работы выполнят по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

За сезон построят 45 километров тротуаров и отремонтируют 19 дорог к образовательным учреждениям, сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Улучшение дорожной инфраструктуры у школ, детских садов является приоритетной задачей и выполняется в рамках проекта „Безопасные качественные дороги“ Алексей Гержик.

В этом году рядом с образовательными центрами постоят 30 новых тротуаров. Это сделает движение безопаснее.

Работы планируют завершить к началу учебного года. Больше всего работ выполнят в Сергиевом Посаде и Солнечногорске.

Всего в этом сезоне по президентскому проекту построят 350 километров тротуаров, отремонтируют свыше 700 километров региональных дорог.

Жители смогут оценить эти работы и ознакомиться с планом на интерактивной карте портала «Добродел» по категориям «тротуары» или «дороги».