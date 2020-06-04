Детские лагеря в Подмосковье могут открыть с 1 июля

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«Мы очень ждем, когда нам разрешат организовать летнюю оздоровительную кампанию, мы очень волнуемся за наших детей. Особенно за детей в трудной жизненной ситуации и в целом за детей Московской области, потому что мы понимаем, что им надо отдохнуть перед началом нового учебного года — и от родителей, а родителям от них, и оздоровиться, потому что это не всегда можно сделать при проживании в квартире», — сказала Ирина Фаевская.

Открыть загородные оздоровительные лагеря будет возможно, когда Подмосковье подойдет к 3 этапу снятия ограничений, уточнила министр. Сейчас регион находится на реализации только 1-го этапа. Фаевская выразила надежду, что открыть детские лагеря получится с 1 июля или чуть позже.