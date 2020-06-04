Более 50 тысяч заявок на социальную выплату для семей с детьми до 3 лет одобрили в Подмосковье

Министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала в эфире на канале «360», какие выплаты полагаются жителям региона. Она сообщила, что для семей с детьми приняты дополнительные меры поддержки.

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«В период сложной эпидемиологической ситуации на уровне правительства РФ и Московской области приняли новые меры соцподдержки для семей с детьми. Например, есть выплата в 5 тысяч рублей — для семей с детьми до трех лет, которая назначается на три месяца — апрель, май и июнь. Для этого граждане, у кого есть такие дети, могут через Госуслуги или портал ПФР обратиться к нам за этой выплатой», — сказала Ирина Фаевская.

Министр сообщила, что от семей из Подмосковья поступило более 700 тысяч заявлений. Приблизительно по 51 тысяче заявок уже приняты положительные решения и перечислены средства.

«Тех граждан, которые обратились с заявлением, но не получили выплату, я убедительно прошу — обратите внимание на правильность заполнения заявления. Я назвала цифры — большая часть получила эти выплаты, если все верно в документах, которые направили через портал», — уточнила Ирина Фаевская.

У нас абсолютно нет никаких волнений и опасений, что есть какие-то проблемы с назначением и получением этой выплаты Ирина Фаевская министр соцразвития Московской области

Следующая выплата, которая тоже была принята на уровне РФ — это выплата 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Она тоже назначается в заявительном характере, и ровно так же такие семьи должны написать заявление на портале госуслуг или на сайте ПФР, рассказала министр.

«Очень много было обращений со стороны жителей, что они такие заявления написали, а выплата не пришла. Действительно, ПФР начал принимать заявления значительно раньше, а сами выплаты — с 1 июня. У нас семей, подавших такие выплаты, порядка 700 тысяч, и по данным ПФР получили 90% эту выплату уже. Оставшиеся 10% — еще раз хочу обратить внимание на правильность заполнения заявления, и, конечно, если будут ошибки в документах, это неслучайно, значит, ошибка в документах. Если все-таки вы уверены, что заполнили все правильно — обратитесь в ПФР, можно даже в отделение ПФР по месту жительства», — сказала Ирина Фаевская.

Еще одна выплата — детям с 3 до 7 лет, назначается с 1 июня. Это поддержка для малообеспеченных семей, чей средний душевой доход ниже прожиточного минимума, Она финансируется из федерального и регионального бюджетов. Заявления начали принимать с 20 мая.

Средства у нас есть в полном объеме, чтобы никто не волновался — всем хватит. Выплата начинается с 1 июня, размер ежемесячного пособия составляет 6344 рубля, половина прожиточного минимума Ирина Фаевская министр соцразвития Московской области

Перерасчет этой выплаты для тех, кому будет принято положительное решение, будет проводиться с января. То есть семья из трех человек — мама, папа и ребенок — в июне получат 38064 рубля, уточнила Фаевская. В последующие месяцы — по 6344 рубля. Эта выплата требует только подачи заявления.

Министр сообщила, что в два раза увеличат минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Это носит заявительный характер. Мамы, которые не работают и не получают это пособие у работодателей (40% от зарплаты), могут за ним обратиться. Пособие назначается за счет средств федерального бюджета. Ранее его размер составлял 3375 рублей, соответственно, после увеличения оно составит 6751 рубль.