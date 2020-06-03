Губернатор Подмосковья ответил, когда можно будет снова ходить в кино и торговые центры

Губернатор Подмосковья рассказал в эфире канала «Россия 24», какие новые условия работы поликлиник и общественных мест будут действовать в Подмосковье. Также он ответил, когда начнут работать торговые центры и заведения сферы развлечений. Андрей Воробьев напомнил, что сейчас ни в коем случае нельзя отказываться от масок, где бы ни находились жители.

«Если это клиент или пациент, то он должен обязательно находится в маске — даже в поликлинике. Ведь мы сегодня открываем поликлиники. Чтобы это происходило, мы должны знать, что все это возможно только при новых стандартах и новых условиях. К сожалению, многие не перестают замечать, что некоторые просто игнорируют это. Это люди, которые думают, что никогда не столкнутся ни с ИВЛ, ни с врачом-инфекционистом. Наша главная задача — убеждать. Неприятие самих людей должно быть в тех местах, где находится много людей — вагонах поезда или автобусах», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области подчеркнул, что сейчас в регионе хорошая динамика, последние три-четыре дня идет устойчивый плюс по койкам.

«Хотелось бы, чтобы это продлилось вечно», — добавил Андрей Воробьев.

Уже сейчас каждый житель задает вопрос — когда откроются детские сады? Что со школами? Когда откроют торговые центры? Когда можно будет пойти в кино или заняться спортом? Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии — другого рецепта нет Андрей Воробьев губернатор Московской области

«Нет, рецепт есть конечно — это вакцина и лекарство. Сейчас мы слышим, что идут активные разработки, идут лабораторные исследования, но все это займет месяцы», — сказал губернатор Подмосковья.