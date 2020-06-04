Больше 200 салонов красоты Подмосковья начали работать после перерыва

Это ведомство стало курировать потребительский рынок после присоединения к нему Минпотреба. Сегодня в регионе около 5,2 тысячи салонов красоты и свыше 800 бань.

Наряду с проверкой торговых сетей, магазинов непродовольственных товаров осуществляется и проверка салонов Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Юридические лица могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение мер безопасности. Им грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

А если нарушение серьезное, то суд может принять решение об остановке работы салона на 90 суток.

Снятие ограничений в Подмосковье

Для прогулок и спорта 1 июня открыли парки. Однако забывать о масках недопустимо.

С 3 июня возобновить работу в Подмосковье уже смогли салоны красоты и SPA, солярии, массажные центры и сауны площадью до 400 квадратных метров.

Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт.

Заработали организации, занимающиеся подготовкой пилотов. В библиотеках возобновили книговыдачу. Посмотреть фильмы можно в автокинотеатрах. Открыты офисы МФЦ, строительные гипермаркеты, химчистки, центры ремонта одежды или обуви, компьютеров. Разрешили посещать кладбища, открыли храмы.