    04 июня 2020, 11:34

    Больше 200 салонов красоты Подмосковья начали работать после перерыва

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный Минсельхозпрод получил уже свыше 200 уведомлений о начале работы салонов красоты. В сфере услуг это было обязательным условием. Парикмахерские проверяют на соблюдение санитарных норм.
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    Это ведомство стало курировать потребительский рынок после присоединения к нему Минпотреба. Сегодня в регионе около 5,2 тысячи салонов красоты и свыше 800 бань.

    Наряду с проверкой торговых сетей, магазинов непродовольственных товаров осуществляется и проверка салонов

    Андрей Разинминистр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

    Юридические лица могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение мер безопасности. Им грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

    Больше 200 салонов красоты Подмосковья начали работать после перерыва | Изображение 2

    А если нарушение серьезное, то суд может принять решение об остановке работы салона на 90 суток.

    Снятие ограничений в Подмосковье

    Для прогулок и спорта 1 июня открыли парки. Однако забывать о масках недопустимо.

    С 3 июня возобновить работу в Подмосковье уже смогли салоны красоты и SPA, солярии, массажные центры и сауны площадью до 400 квадратных метров.

    Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт.

    Заработали организации, занимающиеся подготовкой пилотов. В библиотеках возобновили книговыдачу. Посмотреть фильмы можно в автокинотеатрах. Открыты офисы МФЦ, строительные гипермаркеты, химчистки, центры ремонта одежды или обуви, компьютеров. Разрешили посещать кладбища, открыли храмы.