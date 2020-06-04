Больше 200 салонов красоты Подмосковья начали работать после перерыва
Это ведомство стало курировать потребительский рынок после присоединения к нему Минпотреба. Сегодня в регионе около 5,2 тысячи салонов красоты и свыше 800 бань.
Наряду с проверкой торговых сетей, магазинов непродовольственных товаров осуществляется и проверка салоновАндрей Разинминистр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Юридические лица могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение мер безопасности. Им грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.
А если нарушение серьезное, то суд может принять решение об остановке работы салона на 90 суток.
Снятие ограничений в Подмосковье
Для прогулок и спорта 1 июня открыли парки. Однако забывать о масках недопустимо.
С 3 июня возобновить работу в Подмосковье уже смогли салоны красоты и SPA, солярии, массажные центры и сауны площадью до 400 квадратных метров.
Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт.
Заработали организации, занимающиеся подготовкой пилотов. В библиотеках возобновили книговыдачу. Посмотреть фильмы можно в автокинотеатрах. Открыты офисы МФЦ, строительные гипермаркеты, химчистки, центры ремонта одежды или обуви, компьютеров. Разрешили посещать кладбища, открыли храмы.