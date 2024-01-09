Эксклюзив 09 января 2024, 17:27 Дети из Климовска поделились впечатлениями от оздоровительного лагеря «Литвиново» Дети из Климовска начали размещаться в оздоровительном лагере «Литвиново»

Читать 360tv в

Дети из Климовска размещаются в номерах оздоровительного лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Приехавшие сюда девочки рассказали «360» о первых впечатлениях от лагеря.

Дети, которых бесплатно направили в «Литвиново» после коммунальной аварии, осваиваются в номерах. Настроение у ребят, судя по их отзывам, отличное.

Реклама

Девочки из Климовска поселились в одной комнате группой подруг. Они сообщили «360», что в лагере им все нравится, в том числе вожатый.

«Уже решили, какая очередь в ванную», — отметила одна из девочек.

Она также сказала, что привезла с собой в «Литвиново» небольшое искусственное растение, поскольку не любит комнаты без зелени.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что в лагерь бесплатно отправили детей из домов, в которых сохраняются проблемы с отоплением. В первую группу поехавших в «Литвиново» вошли 110 человек. По словам Каклюгиной, пока заезд организовали на неделю.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что первые путевки оформили на 95 детей и 15 родителей. Подать заявку на размещение в «Литвинове» можно через Telegram-чат «Наш Климовск» во вкладке «Детский лагерь».