Подмосковье 08 января 2024, 18:53 «Мы всем поможем». Воробьев попросил волонтеров уделить внимание пострадавшим из-за аварии жителям Климовска Воробьев поручил волонтерам помочь пострадавшим от аварии в Климовске Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец

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«Волонтеры Подмосковья» по просьбе губернатора Андрея Воробьева встретились в одном из пунктов временного пребывания в Подольске. Глава Московской области попросил добровольцев уделить внимание жителям микрорайона Климовск, чьи дома пострадали в результате коммунальной аварии на котельной, сообщили в пресс-службе губернатора.

На сегодняшний день отопление восстановили в 69 многоквартирных домах, сейчас ведутся работы по обеспечению теплом самих квартир.

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«Общаемся с жителями, потому что им тяжело, у них дети, холодные квартиры, где-то перепады электроснабжения или какие-то другие неприятности, связанные с ЖКХ. Сейчас в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме. Они должны убедиться, что тепло подведено не только к дому, но и в самих квартирах оно тоже есть, ведь часто бывает завоздушивание, свищи», — подчеркнул Воробьев.

Он попросил волонтеров посетить эти адреса и узнать, все ли в порядке у жильцов.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец

Вы это умеете делать с улыбкой, по-доброму. Людям сейчас очень важна наша забота. А нам будет важно получить от вас данные, объективную картину по каждому адресу, по всем 69 домам. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Глава Подмосковья сообщил, что есть еще 64 дома, где магистраль пока не готова. Сейчас там работают около 50 бригад, которые отогревают и запускают эти магистрали. Воробьев попросил уделить особое внимание одиноко проживающим людям, большинство из которых — пенсионеры, а также многодетным семьям.

Всего в Климовске 1207 одиноко проживающих, отметил губернатор. Он призвал волонтеров принести этим людям продукты и медикаменты.

«Они скромные обычно. Спрашивайте и записывайте, что нужно. Мы всем поможем!» — пообещал глава региона.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области/ Константин Семенец

Сейчас добровольцы разносят обогреватели, пледы и одеяла тем, кому они нужны. В Климовске круглосуточно работают пункты временного пребывания для людей, в чьих домах нет отопления. Всю информацию о дополнительной помощи жители могут узнать по телефону 112.

Воробьев сообщил, что сразу после того, как тепло вернется в жилые дома в Климовске, к отоплению начнут подключать школы и детсады. Это займет два-три дня.