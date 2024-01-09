Важное 09 января 2024, 16:23 Андрей Воробьев: дети из оставшихся без отопления домов в Климовске прибыли в оздоровительный лагерь

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Дети, живущие в домах Климовска, которые остались без отопления из-за коммунальной аварии, получили путевки в оздоровительный лагерь «Литвиново». Первые группы уже добрались до места, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Понимаем, что для семей с детьми происходящее в Климовске — особенный стресс, поэтому предложили поехать в детский лагерь „Литвиново“ в Наро-Фоминске. Пока путевки оформили на 95 детей и 15 родителей. Ограничений нет», — рассказал губернатор.

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Первая группа приехала в лагерь, их встретили горячим обедом. У семей с детьми в Климовске еще есть возможность записаться и получить путевку.

Сделать это можно на стойке социальной защиты в спортивном центре «Юность» и через Telegram-чат @nash_klimovsk, во вкладке «детский лагерь».

Крупная коммунальная авария произошла на частной котельной патронного завода. Она отапливает 22 тысячи человек. Ситуация в Климовске стала самой тяжелой в отрасли ЖКХ в Подмосковье за последнее время.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил: после аварии выяснилось, что котельной управляли «из рук вон плохо». Двое собственников находятся сейчас за границей. По решению президента имущество вернут в казну государства.

Подмосковье получило право взять под управление котельную, чтобы оперативно решить проблему. Тепло в пострадавшие дома должно вернуться уже вечером этого дня.

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