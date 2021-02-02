Газ, чистая вода и рабочие места. Что изменится в Можайске за два года

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Об этом глава округа Дмитрий Абаренов доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Сегодня газификация — один из главных запросов жителей Можайска, и эту проблему будут решать в числе первых.

Деревни Троица, Ивакино, Ваулино, Цезарево, Семеновская, Мышкино — там необходим газ. Будем работать над этим. Не скромничайте во взаимодействии с министерством, чтобы там, где люди хотят подключиться, мы могли такую возможность дать Андрей Воробьев.

Глава Можайска добавил, что газификация — один из наиболее болезненных для жителей вопросов, который они озвучивали не раз. Ситуацию должны исправить.

Другая проблема — вода

Но еще одна серьезная для Можайска проблема — чистота воды. Андрей Воробьев поручил главе взять ситуацию под контроль и сообщать о возникающих сложностях ему напрямую. Осенью в шести населенных пунктах появятся новые водозаборные узлы.

«Вторая важная проблема — вода. Мы уже очень многое делали: открывали ряд водозаборных узлов. И все-таки ряд территорий нуждается в нашей заботе: Борисово, Логиново, деревня Новая, Мокрое, Дровнино, Марфин-Брод, Сокольниково», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он добавил, что уже дал команду профильному министерству о начале строительства новых ВЗУ. О любых отставаниях Андрей Воробьев попросил сразу докладывать ему.

Будет больше рабочих мест

Особое внимание уделили и вопросу инвестиций в бюджет. По словам Дмитрия Абаренова, в ближайшие два года они составят 20 миллиардов рублей, а это более трех тысяч рабочих мест.

Рабочие места — один из основных запросов жителей сегодня. Более тысячи человек у нас ездят в Москву или другие округа Дмитрий Абаренов.

Кроме того, в местном техникуме уже сегодня учатся более 1,3 тысячи ребят. Инвесторы начнут взаимодействовать и с этим учреждением, чтобы студенты смогли трудоустроиться сразу после выпуска.

«Мы с инвесторами и директором областного техникума сразу выстраиваем программы. Конечно, это даст возможность всей нашей молодежи оставаться в округе», — подчеркнул Абаренов.

Вакцинация от коронавируса

Не обошли стороной и вопрос о вакцинации от коронавируса. В городском округе уже работает два пункта.

«Они находятся в Можайске и Уваровке. Более 600 человек уже вакцинировали», — уточнил Абаренов.

С 5 февраля будет работать передвижной фельдшерский пункт рядом с МФЦ. Мобильные бригады, по словам главы Можайска, очень важны для такой большой территории.