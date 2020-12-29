Разделение мусора, чистая вода, ремонт подъездов. Как улучшилась сфера ЖКХ Подмосковья в 2020 году

Министр отметил, что Подмосковье приступило к масштабному проекту по раздельному сбору отходов в прошлом году. И это, по словам Велиховского, дало начало созданию фактически целой отрасли.

В Московской области работает семь региональных операторов, собирающих мусор. Открыли уже 11 современных комплексов переработки отходов. Они появились вместо старых мусорных полигонов, каждый из которых закрыли на замок. Сделали это по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Закрыли все полигоны старого формата, в том числе сложные объекты. Например, „Ядрово“. Мы помним, какое негативное общественное мнение было по поводу его работы. И полигон „Лесная“. Тоже очень сложный объект Антон Велиховский.

На смену полигонам пришли безопасные КПО. Их в регионе уже 11. Они смогут перерабатывать свыше 4,5 тысячи тонн мусора в год. Также, по словам министра, число контейнерных площадок в Подмосковье увеличилось с 13 тысяч до 63 тысяч.

По словам Антона Велиховского, показатели раздельного сбора мусора заметно растут и в коттеджных поселках Подмосковья. Раньше они были на уровне 40%, а теперь — около 60%.

«В планах на 2021 год — активное внедрение в ИЖС раздельного сбора. Наш планы — до 100% довести», — подчеркнул он.

Кроме того, открытие заводов по термической обработке мусора в Подмосковье запланировали на 2023 год, сказал Велиховский.

Чистая вода

За ближайшие три года в Подмосковье планируют построить и модернизировать более 100 водозаборных узлов. Это улучшит качество питьевой воды. С января в порядок привели 41 такой объект.

А уже до 2024 года мы планируем построить и модернизировать 113 водозаборных узлов, пять участков водопроводных сетей. Это позволит обеспечить 94,8% населения чистой питьевой водой Антон Велиховский.

Кроме того, в 2020 году началось строительство шести крупных объектов — эти работы завершат в 2021-м.

Платежи за коммуналку

Плтаженая дисциплина в сфере жилищно-коммунальных услуг стабилизировалась в Подмосковье. На пике пандемии СОVID-19 снизилась, но к концу года вернулась к норму. По итогам 2020-го собираемость за ЖКУ ожидается на уровне 97%.

Спасибо всем жителям Московской области — сейчас мы видим активное платежеспособное население. Практически вышли на показатели прошлого года. У нас было в районе 97% Антон Велиховский.

В следующем году такой показатель планируют довести до 98%. Сделать это помогут новые современные офисы, единая система расчетов за ЖКУ и не только.

В Подмосковье уже можно оплатить коммунальные услуги или передать показания со счетчиков новым онлайн-способом. Для этого заработал специальный сервис. Он появился на областном портале госуслуг.

Капитальный ремонт домов

Еще не менее 7,8 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтируют за два года.

В 2020-м объем работ из-за пандемии сократили, но базовые показатели удалось выполнить.

Как подчеркнул Велиховский, с января в Московской области капитально отремонтировали 1,6 тысячи домов, за последние шесть лет — 13 тысяч. Особое внимание уделяют и подъездам.

Со следующего года мы планируем не менее десяти тысяч подъездов отремонтировать Антон Велиховский.

Он рассказал, что из-за пандемии финансирование в 2020 году было приостановлено. Однако все обязательства, работы будут выполнены.