Более 10 тысяч жителей Подмосковья смогут подключиться к газу в 2021 году

Ее разработали в «Мособлгазе». Сервис отражает все населенные пункты Подмосковья, которые уже получили голубое топливо и только встали в очередь на прокладку новых сетей.

Работы выполняют по программе губернатора региона «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Программа газификации меняется ежегодно. В правительстве Московской области принимают важные решения для достижения важной цели — стопроцентной газификации региона Александр Самарин.

В прошлом году в Подмосковье изменили критерий, связанный с численностью зарегистрированных в одном месте жителей. Это позволило включить в программу малые поселения.

«Благодаря этому мы можем газифицировать более 700 деревень Подмосковья, создать условия для подключения домовладений к газу», — добавил Самарин.

Как сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, в программу смогут включить поселения, где зарегистрированы не менее 30 человек вместо 100, как это было раньше.

Реализация губернаторской программы газификации — важнейшее направление деятельности „Мособлгаза“ Игорь Баранов.

Так, до конца года газ проведут в населенные пункты Балашихи, Волоколамска, Воскресенска, Домодедова, Дубны, Орехово-Зуева, Зарайска, Истры, Каширы, Клина, Коломны, Можайска, Химок и многих других городских округов.