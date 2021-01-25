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    25 января 2021, 14:32

    Более 10 тысяч жителей Подмосковья смогут подключиться к газу в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 51 поселение Подмосковья газифицируют до конца года. Голубым топливом обеспечат свыше десяти тысяч жителей. Узнать все места, в которых выполнят работы, можно на интерактивной карте.
    Более 10 тысяч жителей Подмосковья смогут подключиться к газу в 2021 году

    Ее разработали в «Мособлгазе». Сервис отражает все населенные пункты Подмосковья, которые уже получили голубое топливо и только встали в очередь на прокладку новых сетей.

    Работы выполняют по программе губернатора региона «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

    Программа газификации меняется ежегодно. В правительстве Московской области принимают важные решения для достижения важной цели — стопроцентной газификации региона

    Александр Самарин.

    В прошлом году в Подмосковье изменили критерий, связанный с численностью зарегистрированных в одном месте жителей. Это позволило включить в программу малые поселения.

    «Благодаря этому мы можем газифицировать более 700 деревень Подмосковья, создать условия для подключения домовладений к газу», — добавил Самарин.

    Как сообщил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, в программу смогут включить поселения, где зарегистрированы не менее 30 человек вместо 100, как это было раньше.

    Реализация губернаторской программы газификации — важнейшее направление деятельности „Мособлгаза“

    Игорь Баранов.

    Так, до конца года газ проведут в населенные пункты Балашихи, Волоколамска, Воскресенска, Домодедова, Дубны, Орехово-Зуева, Зарайска, Истры, Каширы, Клина, Коломны, Можайска, Химок и многих других городских округов.