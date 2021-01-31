Подмосковье подвело первые итоги вакцинации от коронавируса

Первые итоги вакцинации от коронавируса подвели в Московской области. Уже 140 тысяч местных жителей услышали фразу: «Поздравляю, у вас будут антитела».

Первыми прививку сделали медики, учителя и социальные работники. Через несколько дней дозу «Спутник V» получили и остальные. Массовая вакцинация от коронавируса проходит в Подмосковье с 15 декабря.

С начала первого зимнего месяца по 18 января привились 40 тысяч человек, а за последние 10 дней — более 25 тысяч. Для сравнения, это больше, чем население небольшого города, например Черноголовки.

Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, торговых центрах и мобильных павильонах на улицах городов. Именно благодаря такому удобному месторасположению увеличилось число привитых.

Открыто 130 стационарных пунктов и 20 мобильных. Машины с врачами выезжают на предприятия, отдаленные территории, в торговые центры. Причем последние пользуются популярностью. В ТЦ «Мега Химки» каждый день за вакциной приходит до 300 человек. По субботам и воскресеньям прививаются целыми семьями.

«Мы работаем, чтобы это было удобно, быстро, безопасно, соблюдение всех стандартов. Это приоритет сейчас, о нем говорил президент, и спасибо нашим жителям, что доверили себя вакцине и чувствуют себя хорошо — абсолютное большинство», — говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Карта пунктов опубликована на сайте Минздрава Подмосковья. Предварительно можно записаться по телефону 112, через портал госуслуг, в регистратуре поликлиники или мобильного пункта. Причем последний способ самый популярный.

Чаще других вакцинируются пожилые люди.

«Наибольшую активность проявляют жители 60+, которые как раз имеют хронические заболевания, которые подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией <…>. Это вакцинация и совета ветеранов, и вакцинация выездная в клубах по интересу, и вот, наверное, эта вакцинация позволит повысить популяционный иммунитет, снизить заболеваемость», — рассказал главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

В клубы программы «Активное долголетие» теперь пускают пенсионеров, которые вакцинировались или принесли справку о наличии антител.

До конца месяца в Подмосковье завезут 290 тысяч доз «Спутника V», а в марте — еще 300–350 тысяч. Прививать будут и вакциной «ГамКовидВак» — в феврале в регион поступит 205 тысяч доз.