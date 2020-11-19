Колледжи Подмосковья включили в топ-100 по России. Большинство выпускников нашли работу

В Подмосковье 49 колледжей, подведомственных Министерству образования региона. На рынке труда востребованы специалисты по машиностроению, теплоэнергетике, вычислительной технике, сельскому или лесному хозяйству и не только.

Председатель комитета Московской областной думы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов напомнил задачу, поставленную президентом.

Президентом поставлена серьезная задача по обеспечению прорыва в области социального, экономического развития. Профессиональное образование необходимо рассматривать среди ключевых моментов в этих направлениях Олег Рожнов.

По словам Рожнова, важно, чтобы «образовательные учреждения взаимодействовали с промышленными предприятиями». Ребята смогут закреплять полученные знания на практике.

В текущем году на бюджетные отделения колледжей Московской области поступили 18,4 тысячи ребят. Это больше, чем прежде. Об этом рассказала специалист Министерства образования региона Ирина Макеева.

«Всю кадровую потребность перекрываем. Предприятия, которые ждут новых специалистов, уже активно сотрудничают с нашими образовательными организациями и разрабатывают программы для подготовки специалистов», — сказала она.

Трудоустройство в 2020 году

В этом году колледжи в Московской области окончили свыше 22 тысяч человек, из которых работу нашли 76%. Это выше среднего показателя по трудоустройству в стране на 14%.

Кроме того, у Подмосковья одни из лучших в России достижений из сферы профессионального образования. Так, уже 12 колледжей вошли в топ-100 по стране. У региона второе место, на первом — Москва.

В образовательных учреждениях регулярно совершенствуют все оснащение. Например, там открывают современные мастерские, помогающие студентам осваивать профессии на практике.