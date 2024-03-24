Подмосковье 24 марта 2024, 23:39 «Быть вместе». Губернатор Воробьев посетил траурную акцию «Журавли» Андрей Воробьев поблагодарил людей за помощь и неравнодушие

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Траурная акция «Журавли» прошла у стен Crocus City Hall, в котором 22 марта от рук террористов погибли люди, пришедшие на концерт группы «Пикник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил каждого, кто не остался в стороне, за помощь и неравнодушие.

«Понимаю, что никакие слова поддержки не способны залечить раны людей, которые потеряли близких в этом страшном теракте. Все, что мы сейчас можем сделать, — это быть сильными, быть вместе», — написал губернатор.

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Он отметил, что почтить память жертв чудовищного преступления пришли тысячи людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.