Большой веломаршрут свяжет районы в Химках за 10 лет

Большой веломаршрут соединит все районы в Химках за ближайшие 10 лет. По плану его протянут через Сходню, Левобережный и остальные части. Об этом глава округа Дмитрий Волошин рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

По словам губернатора, сегодня велосипедные дорожки особо популярны у молодежи. Он отметил, что цель — делать в парках места для отдыха на любой вкус.

Задача — в каждом округе активно наращивать общественные пространства, парки. Потому что самая высокая оценка от жителей — по местам, где можно гулять, кататься, отдыхать Андрей Воробьев.

Глава городского округа Дмитрий Волошин рассказал о планах по созданию в Химках одного большого веломаршрута. На это потребуется около 10 лет.

«Я имею в виду, что мы пять районов соединим: Сходню, Левый берег… Такой большой маршрут сделаем. То есть весь зеленый каркас, а пока что он закольцован у нас частями», — объяснил глава округа.

Он добавил, что в Химках 500 гектаров лесных насаждений и зеленых зон. Их полностью вовлекут и благоустроят. А главное — закольцуют под новый веломаршрут.

Преображение «Эко-берега»

К октябрю этого года в парке «Эко-берег», который находится в микрорайоне Левобережный, обустроят новый полноценный скейт-парк. Там уже есть небольшой, но жители попросили его расширить, ведь это место привлекает много ребят.

Вместе с тем в парке создадут сцену, сделают дополнительные дорожки с освещением, установят больше лавочек и урн.

Появится и памп-трек — велосипедная трасса, на которой нет ровных участков. Она подойдет для любителей экстремальных видов спорта.