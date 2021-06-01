На скейте и с детской коляской. Парк для активного и спокойного отдыха создали в Ивантеевке

Парк культуры и отдыха в Ивантеевке уже стал одним из любимых мест отдыха местных жителей. Когда-то вместо него был просто лес, а теперь есть обустроенные зоны у воды, велодорожки, фонтаны, площадки для волейбола, баскетбола и даже катания на скейте — этот вид спорта здесь особо популярен у молодежи. Глава Подмосковья Андрей Воробьев, встретившись с жителями, рассказал, что перемены не закончились.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье разработали программу «Парки в лесу». Вскоре по ней откроют еще 50 мест для отдыха.

Благоустройство продолжится и в Ивантеевке. В прошлом году уже масштабно преобразили парк на Студенческом проезде, а вскоре улучшится облик Первомайской площади вблизи Дома культуры «Юбилейный».

По президентскому проекту благоустройства мы провели уже большую работу. В этом, как говорят жители, когда-то заброшенном лесу теперь большое количество людей отдыхает. Поэтому парки в лесу, скверы, общественные площадки, карусели, теннисные столы — все это очень важные элементы нашей работы Андрей Воробьев.

Молодежь, например, особенно ждала рампу для скейтеров — ее уже установили в благоустроенном парке культуры и отдыха. В числе любителей экстремального вида спорта здесь бывает и Дмитрий Фазолов — российский чемпион по экстремальному самокату в 2018 году.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо спортивных площадок, в парке появились шезлонги и теневые навесы, обустроенные дорожки, газоны, веревочный парк и даже место для изучения правил дорожного движения.

«Очень важно, чтобы Подмосковье жило полной жизнью, чтобы каждый город радовал глаз», — отметил Воробьев.

Преобразят и Первомайскую площадь

К июлю 2021 года благоустроят Первомайскую площадь вблизи Дома культуры «Юбилейный». На ступенях сделают деревянные амфитеатры. Это поможет создать просторные и удобные места отдыха.

Здесь облагородят аллеи, установят новые скамейки, фонари и качели. Площадь расчистят от машин, а парковку перенесут в сквер за восточный фасад дворца культуры.

Источник фото: телеканал «360»

Появятся сухой фонтан, воркаут-зона для любителей активного отдыха. Территорию озеленят, высадив деревья и кустарники. А за порядком будут следить видеокамеры.