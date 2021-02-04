Веревочный парк, пейнтбол и кофейни откроют в благоустроенном лесопарке Мытищ

Источник фото: телеканал «360»

Уже сегодня прокатиться по круговой лыжне приходят жители всех возрастов. С гостями благоустроенного лесопарка Мытищ пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача — сделать так, чтобы здесь было максимально комфортно, тепло. Важно, чтобы работали и прокат, и освещенная лыжня Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что в 2021 году лыжную трассу продлят более чем на семь километров по прямой. Вместе с тем посетители смогут прокатиться на тюбингах — их тоже можно арендовать.

Источник фото: телеканал «360»

Спортивная база предлагает прокат свыше 100 комплектов лыж и десятков тюбингов. Здесь инвентарь смогут отремонтировать.

В числе посетителей лесопарка и пенсионеры из подмосковных клубов «Активное долголетие». Губернатор подарил им лыжи и фитнес-браслеты.

Источник фото: телеканал «360»

Летом лыжная трасса станет велодорожкой, и у гостей появится возможность нового вида отдыха. Они смогут взять велосипеды или просто погулять по обустроенным дорожкам.

Сейчас в лесопарке подготовили парковку для 120 автомобилей, но площадь планируют расширить. Парк пользуется большой популярностью у гостей. В выходные дни сюда приходят по две тысячи человек, а в будни около 300.

Источник фото: телеканал «360»

На лыжной базе уже тренируются и воспитанники спортивной школы «Авангард», а это ребята в возрасте от восьми до 17 лет. Здесь проводят крупные соревнования.

После первого этапа благоустройства установили пять детских площадок, создали большую зону кафе. Там можно отдохнуть и перекусить. Вдоль дорожек появилось видеонаблюдение. Также создали спортивные площадки и места для тренировки собак.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что за год благоустроили почти 15 парков Подмосковья. Это сделали, опираясь на пожелания жителей.