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    04 февраля 2021, 14:57

    Веревочный парк, пейнтбол и кофейни откроют в благоустроенном лесопарке Мытищ

    Анастасия Аброськина, Ксения Жеребцова

    Благоустройство Мытищинского лесопарка продолжат и в 2021 году. Здесь уже появился лыжный центр с теплыми раздевалками, прокатом инвентаря, освещенной трассой на 1,5 километра. А вскоре построят кофейню с верандой, пиццерию, веревочный парк и зону пейнтбола.
    Веревочный парк, пейнтбол и кофейни откроют в благоустроенном лесопарке Мытищ | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Уже сегодня прокатиться по круговой лыжне приходят жители всех возрастов. С гостями благоустроенного лесопарка Мытищ пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Наша задача — сделать так, чтобы здесь было максимально комфортно, тепло. Важно, чтобы работали и прокат, и освещенная лыжня

    Андрей Воробьев.

    Глава Подмосковья подчеркнул, что в 2021 году лыжную трассу продлят более чем на семь километров по прямой. Вместе с тем посетители смогут прокатиться на тюбингах — их тоже можно арендовать.

    Веревочный парк, пейнтбол и кофейни откроют в благоустроенном лесопарке Мытищ | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Спортивная база предлагает прокат свыше 100 комплектов лыж и десятков тюбингов. Здесь инвентарь смогут отремонтировать.

    В числе посетителей лесопарка и пенсионеры из подмосковных клубов «Активное долголетие». Губернатор подарил им лыжи и фитнес-браслеты.

    Веревочный парк, пейнтбол и кофейни откроют в благоустроенном лесопарке Мытищ | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Летом лыжная трасса станет велодорожкой, и у гостей появится возможность нового вида отдыха. Они смогут взять велосипеды или просто погулять по обустроенным дорожкам.

    Сейчас в лесопарке подготовили парковку для 120 автомобилей, но площадь планируют расширить. Парк пользуется большой популярностью у гостей. В выходные дни сюда приходят по две тысячи человек, а в будни около 300.

    Веревочный парк, пейнтбол и кофейни откроют в благоустроенном лесопарке Мытищ | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    На лыжной базе уже тренируются и воспитанники спортивной школы «Авангард», а это ребята в возрасте от восьми до 17 лет. Здесь проводят крупные соревнования.

    После первого этапа благоустройства установили пять детских площадок, создали большую зону кафе. Там можно отдохнуть и перекусить. Вдоль дорожек появилось видеонаблюдение. Также создали спортивные площадки и места для тренировки собак.

    Веревочный парк, пейнтбол и кофейни откроют в благоустроенном лесопарке Мытищ | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Ранее стало известно, что за год благоустроили почти 15 парков Подмосковья. Это сделали, опираясь на пожелания жителей.