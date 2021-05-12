Велодорожки и новые места отдыха появятся в Подольске в 2021 году

Парк культуры и отдыха имени Талалихина, территорию вблизи станции МЦД Силикатная и лесопарк у усадьбы благоустроят в Подольске. Жители увидят современные места отдыха, где будут велодорожки, зоны активного и спокойного отдыха.

Губернатор региона Андрей Воробьев, встретившись сегодня с жителями Подольска, подчеркнул, что часть работ завершат уже в 2021-м. А преображение лесопарка около усадьбы Дубровицы, например, начнется в следующем году.

Наша задача — сделать так, чтобы парков было много, чтобы они были комфортными Андрей Воробьев.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что в 2021 году преобразится парк Талалихина.

«Проект долгожданный. Это центральный городской парк — он основной в округе. Первым этапом станет набережная, а сейчас завершаются конкурсные процедуры. Появятся велодорожка и благоустроенный берег», — отметил Хайкин.

Здесь же обустроят новые площадки для отдыха, пункт проката, парковку, сухой фонтан, сцену для концертов. В парке появится видеонаблюдение, а его территорию озеленят.

Платформа Силикатная

Большое благоустройство коснется и станции МЦД Силикатная. По словам Михаила Хайкина, платформа работает, а подходов к ней нет.

У нас большая программа по благоустройству территории у МЦД. Это было ваше поручение, Андрей Юрьевич. Эта станция сделана, но нет подходов. Был большой запрос жителей на ее благоустройство Михаил Хайкин.

Он добавил, что здесь благоустроят площадь с видом на храм, сделают парковки, тротуары и наружное освещение. Появятся две остановки, туалеты и велодорожка.

«Отдыхать не дикарями»

Хайкин добавил, что особое внимание получит лесопарк около усадьбы Дубровицы.

«Отдельно, Андрей Юрьевич, вы поручили сделать программу по благоустройству лесопарков региона. Одна из территорий, на которую был большой запрос у лыжников, — это лесопарк в Дубровицах, он рядом с усадьбой. Проектируем и планируем благоустраивать его в следующем году», — рассказал министр.

Губернатор подчеркнул, что преобразится еще одна природная зона.

У нас был еще один важный давний запрос. Это большая территория, где сейчас любят жарить шашлыки. Там будет еще один парк. Это лес. И мы облагородим очень большую территорию. Начнем с того, что около воды, чтобы отдыхать цивилизованно, не дикарями Андрей Воробьев.

Ранее мы рассказали, что в Подмосковье заработает программа «Парки в лесу». По ней откроют еще 50 мест для отдыха.