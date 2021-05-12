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    12 мая 2021, 15:52

    Велодорожки и новые места отдыха появятся в Подольске в 2021 году

    Анастасия Аброськина

    Парк культуры и отдыха имени Талалихина, территорию вблизи станции МЦД Силикатная и лесопарк у усадьбы благоустроят в Подольске. Жители увидят современные места отдыха, где будут велодорожки, зоны активного и спокойного отдыха.

    Велодорожки и новые места отдыха появятся в Подольске в 2021 году | Изображение 1

    Губернатор региона Андрей Воробьев, встретившись сегодня с жителями Подольска, подчеркнул, что часть работ завершат уже в 2021-м. А преображение лесопарка около усадьбы Дубровицы, например, начнется в следующем году.

    Наша задача — сделать так, чтобы парков было много, чтобы они были комфортными

    Андрей Воробьев.

    Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что в 2021 году преобразится парк Талалихина.

    «Проект долгожданный. Это центральный городской парк — он основной в округе. Первым этапом станет набережная, а сейчас завершаются конкурсные процедуры. Появятся велодорожка и благоустроенный берег», — отметил Хайкин.

    Велодорожки и новые места отдыха появятся в Подольске в 2021 году | Изображение 2

    Здесь же обустроят новые площадки для отдыха, пункт проката, парковку, сухой фонтан, сцену для концертов. В парке появится видеонаблюдение, а его территорию озеленят.

    Платформа Силикатная

    Большое благоустройство коснется и станции МЦД Силикатная. По словам Михаила Хайкина, платформа работает, а подходов к ней нет.

    У нас большая программа по благоустройству территории у МЦД. Это было ваше поручение, Андрей Юрьевич. Эта станция сделана, но нет подходов. Был большой запрос жителей на ее благоустройство

    Михаил Хайкин.

    Он добавил, что здесь благоустроят площадь с видом на храм, сделают парковки, тротуары и наружное освещение. Появятся две остановки, туалеты и велодорожка.

    «Отдыхать не дикарями»

    Хайкин добавил, что особое внимание получит лесопарк около усадьбы Дубровицы.

    Велодорожки и новые места отдыха появятся в Подольске в 2021 году | Изображение 3

    «Отдельно, Андрей Юрьевич, вы поручили сделать программу по благоустройству лесопарков региона. Одна из территорий, на которую был большой запрос у лыжников, — это лесопарк в Дубровицах, он рядом с усадьбой. Проектируем и планируем благоустраивать его в следующем году», — рассказал министр.

    Губернатор подчеркнул, что преобразится еще одна природная зона.

    У нас был еще один важный давний запрос. Это большая территория, где сейчас любят жарить шашлыки. Там будет еще один парк. Это лес. И мы облагородим очень большую территорию. Начнем с того, что около воды, чтобы отдыхать цивилизованно, не дикарями

    Андрей Воробьев.

    Ранее мы рассказали, что в Подмосковье заработает программа «Парки в лесу». По ней откроют еще 50 мест для отдыха.