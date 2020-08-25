«Самое главное, ради чего человек живет и работает — это наши дети. И когда детей становится больше — это всегда огромное счастье. За 6 месяцев 2020 года в Подмосковье появилось на свет почти 39,3 тысячи малышей — на 5,5 тысяч больше, чем за первое полугодие 2019 года. Это самый высокий прирост рождаемости в России», — отметил Андрей Воробьев.

В Московской области работает шесть перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии. В них беременным женщинам, роженицам и новорожденным даже с самыми тяжелыми патологиями оказывают высокотехнологичную медпомощь специалисты экстра-класса.

Мы стремимся сделать так, чтобы подмосковным семьям было легче принять решение о рождении ребенка, а затем — растить его и воспитывать. Благодаря президентской программе построена сеть перинатальных центров, чтобы жительницы области могли получить любую, самую современную медицинскую помощь и комфортные условия рядом с домом Андрей Воробьев губернатор Московской области

Также в Подмосковье по поручению губернатора реализуется комплексная услуга «Рождение ребенка», кроме того, родители новорожденных могут получить подарок «Я родился в Подмосковье» или 20 тысяч рублей.

«Забота и поддержка много значат, когда семья растет. Поэтому мы предлагаем всем мамам Подмосковья при рождении малыша подарочный набор с необходимыми вещами или денежную выплату. Важно, что сейчас даже документы на новорожденного можно сразу оформить в роддоме. Эта комплексная услуга пользуется большим спросом. Время, которое родители раньше тратили на визиты в разные инстанции, теперь принадлежит ребенку», — сказал Андрей Воробьев.

Всю информация по вопросам родовспоможения в Московской области можно получить, позвонив в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» по номеру: 8 (800) 550-30-03.