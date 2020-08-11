Последние разработки российской медицины презентовали на форуме в Москве

Главной темой на Медфоруме-2020, разумеется, стала пандемия и методы борьбы с ней. Даже процессом подготовки всероссийской встречи косвенно руководил ковид.

«Подготовка была приостановлена, даты проведения неоднократно переносились. Да и сегодняшнее открытие, честно говоря, было под вопросом», — рассказал хирург, академик Лео Бокерия.

Инфекционный центр Башкортостана

Действительно, много стендов и лекций посвящены именно коронавирусу. Самый заметный павильон — у Башкортостана. Республика представила полномасштабную палату республиканского инфекционного центра. Его построили специально для борьбы с пандемией.

Источник фото: телеканал «360»

«Современный вариант реанимационной палаты, где представлены ИВЛ с возможностью вентиляции в различных режимах, в том числе высокочастотном», — объяснил министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин.

Использовали легкие и современные материалы. Опирались на опыт Китая, но внесли башкирский колорит.

«Это получилось похоже на наш башкирский цветок Курай, олицетворение Башкортостана. Такое некое совпадение технологий и красоты», — сказал первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Источник фото: телеканал «360»

Робот-доктор от РЖД

Технологиями похвастались и РЖД. На страже здоровья сотрудников стоит робот. Он измеряет давление, пульс и может составить общую картину состояния здоровья человека.

Робот-доктор может рассказать, сколько нужно пить воды в сутки, как правильно питаться и много другой полезной информации. На «сканирование» ему достаточно всего двух-трех минут.

Перинатальные центры Подмосковья. Новый подход и практика

Московская область поделилась на форуме опытом работы перинатальных центров.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь работают над релаксом и отсутствием стресса для будущих мам. Йога, пескотерапия с психологом и даже танцы во время родов!

«Мы ламбаду танцуем. Танцуют все акушерки, все врачи, танцуют папы, танцуют будущие мамы», — рассказывает главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Источник фото: телеканал «360»

Форум — это площадка для жителей

Каждый год форум «Здоровье нации — основа процветания России» ждет не только медицинское сообщество. Сюда приходят, чтобы пройти диспансеризацию — такую возможность предоставили специалисты Химок — или, например, обследовать сосуды.

Источник фото: телеканал «360»

«Я пришла сюда, чтобы посмотреть свое состояние, потому что наши поликлиники пока еще закрыты для этой процедуры», — делится гостья форума Валентина Рахимова.

К стенду Калужской области просто так не подойдешь. Здесь тоже масса ожидающих приема людей — прямо как в поликлинике. Если врачу трудно разобраться в диагнозе, на помощь приходит электронный ум. Тут и тепловизоры, которые по состоянию температуры участков тела помогут обратить внимание на патологии, и специальная нейросеть. Она анализирует снимки тех или иных органов и выделяет мельчайшие новообразования, которые могут быть незаметны даже опытному глазу.

И это далеко не все. Вокруг столько новинок, что на вдумчивый осмотр всей выставки нужен целый день. Благо, их у гостей впереди еще два. Форум продлится по 13-е августа, чтобы как можно больше желающих успели его посетить.