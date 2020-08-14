Опыт подмосковных перинатальных центров будут транслировать на всю Россию

В перинатальных центрах Московской области спасают детей весом даже менее полукилограмма. И, конечно, важная часть работы — поддержать здоровье мамы.

Источник фото: телеканал «360»

Речь не только о физическом, но и психологическом. Наро-фоминский перинатальный центр презентовал парамедицинскую технологию. Главная задача — избавить женщин от страха перед родами.

Источник фото: телеканал «360»

Тут в ход идут танцы, пескотерапия, беседы по душам, консультации психологов и йога. Это альтернатива больничной койке, рассказывают о своей разработке специалисты центра. Рассказали так, что получили одну из главных наград форума.

«Мы очень рады, что нас оценили. Мы очень благодарны министерству здравоохранения, что выбрали нас. Я думаю, что весь перинатальный центр будет в восторге. Что мы что-то смогли сделать и кто-то сможет забрать какие-то практики», — сказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь методику Московской области смогут перенять специалисты из других регионов, а Подмосковье в свою очередь тоже изучит удачный опыт коллег.

«Мы готовы оказывать помощь на самом высоком уровне, поэтому готовы представить все наши технологии, наработки, наши кадры. Мы подведем итоги после окончания форума на предмет того, что мы можем использовать, какой опыт перенять от каких субъектов», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Не успели получить одну награду, как вручили вторую — «За глубокое раскрытие темы и содержательную экспозицию на выставке форума».

Двойная победа — однозначное приглашение на форум следующего года. Стать участником не так-то просто. Организаторы уже намекнули о планах. В 2021 году отбор победителей будет жестче, но серьезней будет и приз. Планируется, что лучшие проекты получат дополнительное финансирование.