Восемь больниц Подмосковья вернулись к плановой работе после лечения COVID-19

Источник фото: телеканал «360»

Это учреждения, которые из-за пандемии перепрофилировали в инфекционные центры. Теперь они постепенно возвращаются к прежнему режиму работы, отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Ситуация с коронавирусом у нас постепенно улучшается. Мы начали перепрофилировать больницы обратно Светлана Стригункова.

Среди первых к прежнему режиму работы вернули больницу в Бронницах и Балашихинский роддом. Вместе с тем уже сейчас поэтапно сокращают число коек во временных инфекционных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

Источник фото: телеканал «360»

Во всех медицинских центрах, где раньше лечили пациентов с коронавирусом, сейчас проводят полную дезинцекцию. Врачи пройдут обследования перед возвращением к плановой работе.

Ранее стало известно, что число ковидных коек в Подмосковье сократят до 12 тысяч к марту.