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    03 февраля 2021, 11:30

    Восемь больниц Подмосковья вернулись к плановой работе после лечения COVID-19

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Восемь больниц Подмосковья, принимавшие пациентов с коронавирусом, вернулись к плановой работе. Теперь жители смогут получить там многопрофильное лечение.
    Восемь больниц Подмосковья вернулись к плановой работе после лечения COVID-19 | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Это учреждения, которые из-за пандемии перепрофилировали в инфекционные центры. Теперь они постепенно возвращаются к прежнему режиму работы, отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    Ситуация с коронавирусом у нас постепенно улучшается. Мы начали перепрофилировать больницы обратно

    Светлана Стригункова.

    Среди первых к прежнему режиму работы вернули больницу в Бронницах и Балашихинский роддом. Вместе с тем уже сейчас поэтапно сокращают число коек во временных инфекционных госпиталях «Патриот» и «Мой молл».

    Восемь больниц Подмосковья вернулись к плановой работе после лечения COVID-19 | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Во всех медицинских центрах, где раньше лечили пациентов с коронавирусом, сейчас проводят полную дезинцекцию. Врачи пройдут обследования перед возвращением к плановой работе.

    Ранее стало известно, что число ковидных коек в Подмосковье сократят до 12 тысяч к марту.