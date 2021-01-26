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    26 января 2021, 17:57

    Ковидные койки начали сворачивать в больницах Подмосковья. Безопасны ли бывшие красные зоны?

    Анастасия Аброськина, Екатерина Бутовская, Елена Кононова

    В Подмосковье начали сворачивать ковидные койки из-за улучшения эпидемической обстановки. Теперь врачи смогут проводить больше плановых приемов пациентов. Безопасны ли больницы, которые недавно размещали у себя жителей с COVID-19, и что еще изменится? Узнавал корреспондент «360».
    Ковидные койки начали сворачивать в больницах Подмосковья. Безопасны ли бывшие красные зоны? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Во время второй волны коронавируса в Подмосковье развернули около 20 тысяч коек. Особо тяжелых пациентов лечили в красных зонах. Одна из них еще две недели назад находилась, например, и в больнице «НПО Комплекс» городского округа Солнечногорск.

    Это подразделение местной городской больницы. Корреспондент «360» встретился с заведующей учреждением, расположенном в поселке Ржавки, Екатериной Кучумовой.

    Она терапевт и гастроэнтеролог. Екатерина Кучумова работала в красной зоне, но сама смогла уберечься от коронавируса. Только за последние 3,5 месяца через учреждение, которым она заведует, прошло около 900 пациентов с COVID-19.

    Ковидные койки начали сворачивать в больницах Подмосковья. Безопасны ли бывшие красные зоны? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас мы вернулись к прежнему режиму работы, и пациенты уже начинают получать плановое лечение

    Екатерина Кучумова.

    В бывшей красной зоне провели полную дезинфекцию. Во всех палатах, где раньше лечили пациентов с коронавирусом, сейчас абсолютно безопасно.

    «Естественно, все безопасно. Мы по всем стандартам выполнили дезинфекцию предварительную и текущую. И заключительную генеральную уборку. Мы все привели в порядок — от кроватей и белья до окон и потолков», — рассказала Екатерина Кучумова.

    Символом возвращения больницы к привычной жизни стал еще и Гоша. Это анатомическая модель из Китая. На время пандемии ему пришлось переехать, но он вернулся в физиотерапевтическое отделение.

    Ковидные койки начали сворачивать в больницах Подмосковья. Безопасны ли бывшие красные зоны? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Сама красная зона в больнице«НПО Комплекс» городского округа Солнечногорск последние недели была наполовину пустой. Возвращение к привычному графику стало планомерным решением.

    Сворачивание ковидных коек продолжается по всей Московской области. У жителей появится больше талонов на запись к врачам, лечащим, например, онкологические заболевания и патологии в работе сердца, суставов.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об особом плане Подмосковья по борьбе с коронавирусом.

    У нас есть план. Он состоит из трехнедельных циклов. Смысл этих циклов заключается в том, что каждую последующую неделю мы увидим заметное сокращение коек, усиление плановой помощи

    Андрей Воробьев.

    За прошлую неделю из медицинских центров Подмосковья выписали рекордное количество пациентов, поборовших COVID-19.