Ковидные койки начали сворачивать в больницах Подмосковья. Безопасны ли бывшие красные зоны?

Источник фото: телеканал «360»

Во время второй волны коронавируса в Подмосковье развернули около 20 тысяч коек. Особо тяжелых пациентов лечили в красных зонах. Одна из них еще две недели назад находилась, например, и в больнице «НПО Комплекс» городского округа Солнечногорск.

Это подразделение местной городской больницы. Корреспондент «360» встретился с заведующей учреждением, расположенном в поселке Ржавки, Екатериной Кучумовой.

Она терапевт и гастроэнтеролог. Екатерина Кучумова работала в красной зоне, но сама смогла уберечься от коронавируса. Только за последние 3,5 месяца через учреждение, которым она заведует, прошло около 900 пациентов с COVID-19.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас мы вернулись к прежнему режиму работы, и пациенты уже начинают получать плановое лечение Екатерина Кучумова.

В бывшей красной зоне провели полную дезинфекцию. Во всех палатах, где раньше лечили пациентов с коронавирусом, сейчас абсолютно безопасно.

«Естественно, все безопасно. Мы по всем стандартам выполнили дезинфекцию предварительную и текущую. И заключительную генеральную уборку. Мы все привели в порядок — от кроватей и белья до окон и потолков», — рассказала Екатерина Кучумова.

Символом возвращения больницы к привычной жизни стал еще и Гоша. Это анатомическая модель из Китая. На время пандемии ему пришлось переехать, но он вернулся в физиотерапевтическое отделение.

Источник фото: телеканал «360»

Сама красная зона в больнице«НПО Комплекс» городского округа Солнечногорск последние недели была наполовину пустой. Возвращение к привычному графику стало планомерным решением.

Сворачивание ковидных коек продолжается по всей Московской области. У жителей появится больше талонов на запись к врачам, лечащим, например, онкологические заболевания и патологии в работе сердца, суставов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об особом плане Подмосковья по борьбе с коронавирусом.

У нас есть план. Он состоит из трехнедельных циклов. Смысл этих циклов заключается в том, что каждую последующую неделю мы увидим заметное сокращение коек, усиление плановой помощи Андрей Воробьев.

За прошлую неделю из медицинских центров Подмосковья выписали рекордное количество пациентов, поборовших COVID-19.