Андрей Воробьев рассказал об особом плане Подмосковья по борьбе с ковидом

За прошлую неделю из клиник Подмосковья выписали рекордное количество пациентов, которые выздоровели после COVID-19. Количество ковидных коек начали сокращать, больницы переходят на плановую помощь. Однако коронавирус — вещь коварная, поэтому для борьбы с ним у региона есть специальный план.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что ситуация по коронавирусу в регионе управляется — за прошедшую неделю из больниц выписали рекордное количество пациентов. Глава региона поблагодарил за это всех врачей, а также других специалистов, которые задействованы в этой работе.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье начали сворачивать коронавирусные койки и максимально эффективно использовать ресурсы, врачей, оборудование и лекарства для плановой помощи пациентам.

«Прошу обратить внимание глав и отраслевиков на то, что эта работа должна проходить слаженно, спокойно, грамотно. Мы не будем делать резких движений. Мы понимаем, что ковид — вещь коварная, поэтому у нас существует план. Он состоит из трехнедельных циклов. Смысл этих циклов заключается в том, что каждую следующую неделю мы увидим заметное сокращение коек и усиление плановой помощи», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев также напомнил, что сейчас в регионе идет активная вакцинация жителей от коронавируса. Он поблагодарил команду, которая развернула пункты вакцинации в удобных для жителей местах.

«Это очень важное, знаковое мероприятие. Наш президент уделил этому особое внимание. Мы, со своей стороны, работаем над тем, чтобы вакцины поставлялись вовремя. И от того, насколько качественно мы эту работу проведем, зависят дальнейшие перспективы развития нашего региона. Прошу каждого держать руку на пульсе», — подчеркнул он.

Особый акцент губернатор призвал делать на персональные звонки руководителям предприятий. Это необходимо, чтобы и там шла слаженная работа, а сотрудникам предприятий оказали максимальный уровень заботы.