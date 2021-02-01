Бронницкую больницу подготовят к плановому приему после лечения пациентов с COVID-19

В Бронницкой больнице четыре месяца была красная зона. Теперь стационар возвращается к привычной жизни. Сотрудники моют палаты и дезинфицируют все помещения.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас по плану на пятницу назначен уже первый прием. Сейчас идет генеральная уборка. В прошедшие выходные прошла полная дезинфекция, сейчас мы убираемся после дезинфекции, вымываем все помещения. Где есть какие-то косметические недостатки, исправляем. Где есть какие-то мелкие поломки, чиним, чиним своими подручными средствами», — отметил Магамед Албагачиев, заведующий приемным отделением Бронницкой городской больницы.

Он уточнил, что отделение работало без выходных и перерывов. За сутки принимали до 70 пациентов.

На перепрофилирование стационара в Бронницах в ковидный госпиталь ушли всего сутки. Обратный процесс занял больше времени. Сотрудники медицинского учреждения моют все самостоятельно. Им скорее хочется начать работать с плановыми пациентами.

Источник фото: телеканал «360»

Последнего пациента с COVID-19 из Бронницкой городской больницы выписали 29 января. Открыть стационар планируют 8 февраля.

«Открытие стационара ожидается 8 февраля, сейчас мы два дня отмываемся, в среду к нам приедут сотрудники Роспотребнадзора. Мы планируем заполнить все 160 коек. 30 января силами дезинфекционной станции была проведена дезинфекция полностью всего пятиэтажного и двухэтажного корпусов нашей больницы для завершения работы инфекционного госпиталя», — рассказала Галина Белоусова, заместитель главного врача по медицинской части Бронницкой городской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье начали сворачивать ковидные койки из-за улучшения эпидемической обстановки. Теперь врачи смогут проводить больше плановых приемов пациентов.

Во время второй волны коронавируса в Подмосковье развернули около 20 тысяч коек. Особо тяжелых пациентов лечили в красных зонах. Сейчас все медицинские учреждения возвращаются к работе по профилям.