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    27 января 2021, 14:59

    Число ковидных коек в Подмосковье сократят до 12 тысяч к марту

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова

    В Подмосковье началось поэтапное сворачивание коек для людей с СОVID-19 из-за улучшения эпидемической обстановки. В больницах появляется больше талонов на плановые приемы врачей. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важно сохранять качественную помощь по всем направлениям — от хирургии и кардиологии до педиатрии и родов.
    Число ковидных коек в Подмосковье сократят до 12 тысяч к марту

    Глава региона заявил об этом на совещании с главными врачами Подмосковья. Обращаясь к ним, он поблагодарил медиков за труд в непростых условиях прошлого года.

    Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряженную сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем 2020 году

    Андрей Воробьев.

    Во время второй волны коронавируса в Подмосковье развернули около 20 тысяч коек. И теперь каждую неделю стационары будут возвращаться к плановой работе.

    До 8 февраля планируют провести дезинфекцию в отделениях, а к началу марта всех пациентов с коронавирусом будут принимать только несколько опорных стационаров — на севере, юге, западе и востоке Подмосковья. Там останется 11,8 тысячи коек.

    Прививки от коронавируса

    В Подмосковье началась активная фаза вакцинации. Прививки от коронавируса сделали почти 60 тысяч человек. Треть из них — пенсионеры.

    «Мы видим снижение заболеваний и выявленных случаев по ковиду. Началась активная фаза вакцинации. Понятно, что нет никакой эйфории, — работа продолжается», — отметил Воробьев.

    По словам главы региона, все подразделения в городских округах Подмосковья очень качественно и профессионально отнеслись к борьбе с коронавирусом.

    Среди новых целей на 2021 год — развитие электронной системы здравоохранения. Бумажные истории болезни уйдут в прошлое.