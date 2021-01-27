Число ковидных коек в Подмосковье сократят до 12 тысяч к марту

Глава региона заявил об этом на совещании с главными врачами Подмосковья. Обращаясь к ним, он поблагодарил медиков за труд в непростых условиях прошлого года.

Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряженную сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем 2020 году Андрей Воробьев.

Во время второй волны коронавируса в Подмосковье развернули около 20 тысяч коек. И теперь каждую неделю стационары будут возвращаться к плановой работе.

До 8 февраля планируют провести дезинфекцию в отделениях, а к началу марта всех пациентов с коронавирусом будут принимать только несколько опорных стационаров — на севере, юге, западе и востоке Подмосковья. Там останется 11,8 тысячи коек.

Прививки от коронавируса

В Подмосковье началась активная фаза вакцинации. Прививки от коронавируса сделали почти 60 тысяч человек. Треть из них — пенсионеры.

«Мы видим снижение заболеваний и выявленных случаев по ковиду. Началась активная фаза вакцинации. Понятно, что нет никакой эйфории, — работа продолжается», — отметил Воробьев.

По словам главы региона, все подразделения в городских округах Подмосковья очень качественно и профессионально отнеслись к борьбе с коронавирусом.

Среди новых целей на 2021 год — развитие электронной системы здравоохранения. Бумажные истории болезни уйдут в прошлое.